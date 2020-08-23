Продажи подержанных электромобилей в России выросли

С начала 2020 года россияне купили 2515 электромобилей с пробегом — это на 45,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2019 года, когда было приобретено 1726 таких машин.

Фото: «Вечерняя Москва» «Вечерняя Москва»

Чаще всего россияне делали выбор в пользу Nissan Leaf , на его долю пришлось 94 процента продаж подержанных электромобилей (2370 штук).

Больше всего подержанных электромобилей продано в Приморском крае (289 штук), также в тройку лидеров вошли Иркутская область (285 штук) и Хабаровский край (166 штук).

Москвичи приобрели с начала 2020 года 90 электромобилей с пробегом, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».