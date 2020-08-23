Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Продажи подержанных электромобилей в России выросли в полтора раза

Вечерняя Москва
4 часа назад
Комментарии
С начала 2020 года россияне купили 2515 электромобилей с пробегом — это на 45,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2019 года, когда было приобретено 1726 таких машин.
Продажи подержанных электромобилей в России выросли
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»
Чаще всего россияне делали выбор в пользу Nissan Leaf, на его долю пришлось 94 процента продаж подержанных электромобилей (2370 штук).
Далее следуют Tesla (47 штук), Mitsubishi (39 штук), Jaguar (21 штука), BMW (14 штук), LADA (десять штук), Renault (девять штук) и Hyundai (пять штук).
Больше всего подержанных электромобилей продано в Приморском крае (289 штук), также в тройку лидеров вошли Иркутская область (285 штук) и Хабаровский край (166 штук).
Москвичи приобрели с начала 2020 года 90 электромобилей с пробегом, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее стало известно, что Россия вошла в список стран, готовых к использованию электромобилей.
Комментарии
Бортжурнал,Nissan Leaf,Jaguar,Renault,Nissan,Hyundai,BMW,Tesla,Mitsubishi,Lada,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители