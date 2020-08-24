Страховые компании начнут самостоятельно определять ставки тарифов по ОСАГО, но в пределах, которые установил Центральный банк . Закон об индивидуализации тарифов на полисы автогражданской ответственности вступает в силу 24 августа.

Аккуратное вождение поможет сэкономить

При расчёте базовых ставок страховщики теперь имеют право учитывать различные факторы риска, увеличивающие вероятность страхового случая. К ним относятся некоторые события из биографии водителей: лишение прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, уголовное наказание за смертельное ДТП, штраф за оставление места аварии. Такие факторы могут применить в течение года со дня назначения административной санкции или окончания срока уголовного наказания.

Также страховка обойдётся дороже водителям, которые систематически ездят на красный свет или по встречке, а также сильно превышают скорость (на 60 км/ч). В этом случае роль будут играть протоколы, составленные сотрудниками ГАИ , а вот штрафы за нарушения, зафиксированные дорожными камерами, не могут повлиять на тариф ОСАГО.

«Информацию о штрафах, которые были вынесены водителям за нарушение Правил дорожного движения, страховым компаниям будет предоставлять ГИБДД», — рассказывал ранее «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ещё один «повышающий коэффициент» коснётся только юридических лиц: им могут поднять тарифы, если речь идёт об автомобиле с прицепом.

Центробанк проследит за адекватностью страховщиков

Применяемые факторы страховые компании обязаны отразить в методике расчёта тарифов, её будет контролировать Центральный банк. В законе также указаны критерии, которые должен учитывать ЦБ. К ним относится территория, где водитель собирается преимущественно использовать авто (определяется на основании места жительства владельца авто), количество предыдущих страховых случаев, технические особенности транспорта и прочие.

Центробанк также установил список факторов, которые применять запрещено. Это, например, национальная, языковая или расовая принадлежность, вероисповедание, политические взгляды и должностное положение. «Тарифный коридор должен давать возможность тем, кто водит максимально аккуратно, получить самую нижнюю ставку тарифа», — обозначил подход заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

Он также рассказал, какие иные факторы могут применять страховщики. Среди них: возраст и пробег транспорта, семейное положение водителя, наличие иной собственности, добровольная установка телематических средств на авто.

«Но эти факторы должны устанавливаться страховыми компаниями не волюнтаристски, а должны основываться на актуарных расчетах. То есть на той статистике, которая есть у страховой компании. И это мы и планируем контролировать», — рассказал Чистюхин в интервью «Российской газете».

ТО по осени проходят

В закон также включена норма, позволяющая автовладельцам временно заключать договоры ОСАГО без предъявления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра. Это положение действует с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Оно было введено в связи с действием ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Водители должны донести документы в течение месяца после отмены ограничительных мер. С конца сентября также начнётся внедрение фотофиксации машин при въезде и выезде из пункта ТО. Одновременно с законом 24 августа должно заработать также указание ЦБ о расширении границ базовой ставки полиса, так называемом тарифном коридоре. Минимальная ставка составит 2471 рублей, а максимальная — 5436 рублей. Именно на эти суммы страховщики уже будут «нанизывать» собственные факторы.