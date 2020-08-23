Водителей оштрафуют за селфи 

Портал «АвтоВзгляд» рассказал о случаях, когда россиян могут оштрафовать за фото в автомобиле или рядом с ним.

В первую очередь издание упомянуло водителей, которые забираются ради фото в запрещенные места: заезжают на газоны, пляжи или надолго останавливаются на Крымском мосту. За газон грозит штраф в четыре тысячи рублей, а за пляж или мост — от трех тысяч.

Как сообщал «Рамблер», если остановка в неположенном месте была не ради фото, а вынужденной, водители могут добиться отмены штрафа. В Москве это можно сделать на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru. Обжаловать штраф необходимо в течение десяти дней с момента получения постановления.

Другая опасная идея — фото с бутылкой алкоголя рядом с авто. Если в этот момент мимо будут проезжать сотрудники ГИБДД , водитель может столкнуться со штрафом 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет.

Человек, который решит сфотографироваться с чужим дорогим авто и опубликует снимок в соцсетях, также может столкнуться со штрафом в 10-15 тысяч рублей. Если на фото виден номер и владельцу машины оно попадется на глаза, он может подать в суд.

Еще один повод для штрафа — идея сделать селфи, высунувшись в люк или окно машины. По ПДД, туловища и конечности пассажиров должны находится внутри авто. Нарушителям грозят сразу два штрафа — тысяча рублей за поездку «вне сиденья» и еще 500 из-за непристегнутого ремня.