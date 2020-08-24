Шесть причин отказаться от покупки авто после аварии 

Аналитики рассказали, что отказаться от покупки автомобиля, участвовавшего в ДТП, стоит из-за того, что его кузовные элементы не восстанавливаются до первоначальных значений прочности при рихтовке. Поэтому даже небольшое воздействие сможет повредить авто снова.

Также не стоит забывать, что некоторые элементы кузова транспортного средства напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров во время ДТП: крыша, пороги, лонжероны. Если они повреждены, то опасность смертельного исхода при аварии серьезно вырастает.

Не стоит забывать и про геометрию кузова. Даже самое лучшее СТО не сделает автомобиль «прямым», если он был в аварии.

Также не стоит приобретать авто, которое получило повреждение VIN-номера. Проблема актуальна для транспортных средств, где уникальный идентификатор расположен за пассажирским сидением или у радиатора.

Важно также учитывать, что некоторые восстановительные работы приходится переделывать, ведь они быстро приходят в негодность после ремонта на плохом СТО.

Последняя причина — скрытые повреждения. Их можно даже не заметить, если не рассматривать внутренние швы и элементы.