Где в автомобиле можно спрятать ценные вещи

Сегодня автомобиль является не только средством для передвижения, но и местом хранения ценных вещей. Например, многие автовладельцы оставляют в салоне документы на машину или же смартфоны и личные вещи, когда уходят по делам. Если ценная вещь будет просто лежать на всеобщем обозрении, возникает риск вскрытия автомобиля и похищения имущества.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, нужно выбрать место, куда можно сложить все ценные вещи, чтобы спрятать их от воров. Эксперты поделились сразу 5 местами в машине, из которых можно сделать настоящий тайник.

Блок предохранителей. Многие водители предпочитают хранить документы в воздушном фильтре. Однако такой способ может навредить автомобилю — поток воздуха не будет доходить до двигателя в нужном объеме. В качестве альтернативы для хранения ценных вещей можно использовать блок предохранителей.

Если вор вдруг проникнет в транспортное средство, ему ни за что не придет в голову залезть в блок предохранителей. Как минимум потому, что здесь находится электроника, которая не представляет большой ценности. Места для хранения не так уж много, но для мелких деталей вполне подойдет.

Формовка подстаканника. Если в автомобиле имеется два и более подстаканников, между ними есть пространство. Нужно потянуть за панель и перед глазами предстанет целое пространство, в которое можно сложить нужные вещи.

Каталитический нейтрализатор. Многие автовладельцы выбирают для хранения самые изощренные места. Именно в этот элемент можно сложить только те вещи, которые не горят и не плавятся, так как в процессе работы автомобиля, там повышается температура. Некоторые заверяют, что промежуток вокруг трубы и большой пустой корпус — это одно из самых безопасных мест для хранения вещей. Глушитель тоже может справиться с этим, но он менее надежный.

Бачок с жидкостью омывателя для лобового стекла. В это пространство можно упаковать любые вещи в водонепроницаемом контейнере. Никакой похититель не додумается лезть в какой-то бачок с жидкостью. Особенно безопасно будет перевозить вещи в грязном контейнере, который совсем не привлечет никакого внимания.

Отделение в дверной панели. От владельца нужна будет небольшая изобретательность и ресурсы, однако даже в обычной панели вполне возможно сделать секретные отделения. Они будут полезны для хранения средних по размеру вещей.

Однако специалисты рекомендуют всегда перед выходом из автомобиля брать все дорогие и ценные вещи с собой — это более безопасный вариант.