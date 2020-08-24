Toyota запатентовала загадочный гиперкар с крышей-фонарем 

Японская компания Toyota запатентовала в США загадочный автомобиль с откидной крышей, которая может подниматься и опускаться подобно фонарю самолета — прозрачной части кабины пилота. Судя по дизайну, на патенте изображена дорожная версия концептуального гиперкара GR Super Sport, которая выйдет ограниченным тиражом.

Патент был опубликован 20 августа в базе Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO), откуда изображения «утекли» на форум GR86.org, посвященный спортивным «Тойотам».

Патент разделен на две части. Первая описывает замки на правой и левой сторонах автомобиля и их разблокировку для поднятия крыши. Другой касается боковых порогов предполагаемого GR Super Sport и изображает высадку и посадку в автомобиль.

О том, что Toyota работает над серийным GR Super Sport, стало известно еще в 2018 году. Концепт, представленный в том же году на автосалоне в Токио, разрабатывался спортивным подразделением Toyota — Gazoo Racing. Его оснастили гибридной силовой установкой на базе 2,4-литровой «турбошестерки» с непосредственным впрыском, выдающей около 1000 лошадиных сил. Вероятно, версия для дорог общего пользования получит более скромную отдачу.

Ранее в августе возле научно-исследовательского центра Toyota в Мичигане был замечен закамуфлированный прототип спорткара, который с может отказаться Toyota GR 86 нового поколения. Видимые под маскировкой отличия кроются в форме передних стоек и линии крыши — они выполнены в стиле Supra.