Как правильно парковаться во дворе 

Сегодня в крупных городах России есть две глобальные проблемы. Первая — уплотнительная застройка, из-за которой занимается полезная площадь, а пустых территорий не хватает. Вторая — ежегодный прирост автомобильного парка. По отдельности данные проблемы не представляют большой угрозы. Однако, в реальности они очень часто соприкасаются, из-за чего возникает более глобальная проблема, связанная с парковкой.

В каждом дворе есть такой человек, который постоянно в наглую ставит свою машину именно в то место, где создается большое скопление людей или других транспортных средств. Рассмотрим, как парковать свою машину, чтобы не нажить врагов среди соседей.

Можно ли ставить автомобиль во дворе. Ответим сразу — стоять во дворе можно. Сегодня не существует правило, которое запрещало бы стоянку во дворе. Кроме того, в ПДД не указывается ограничение по времени. В жилой зоне крайне не рекомендуется стоять с работающим двигателем. Это правило не соблюдают многие любители прогреть автомобиль по 20 минут. Продолжительный прогрев во дворе — это неуважение к жителям. Токсичность отработанного газа самая высокая, а ведь все это может идти на детские площадки и в окна.

Остановка на тротуаре и газоне. Такие действия расцениваются как нарушения. Это два разных пункта, которые создают некоторые проблемы. Останавливаться на таких территориях могут только специальный транспорт во время проведения работ. Очень часто, когда водитель оставляет машину на тротуаре, через полчаса ее увозит эвакуатор. Обращаются в ГИБДД с такой просьбой разозленные прохожие, которым надоедает протискиваться возле брошенного автомобиля.

Однако, могут возникать такие случаи, когда трудно отличить парковку от тротуаров. Такое происходит в зимний период. Все мы знаем, как в России во дворах выглядят бордюры — они либо разбиты, либо их совсем нет — это создает иллюзию въезда. В этом случае, нужно быть внимательными — если на территории нет въезда из асфальта, а поблизости стоит знак «Пешеходная зона», лучше припарковать машину в другом месте.

С газоном дела обстоят сложнее. Теоретически их не контролируют ПДД и КоАП РФ. В России запрещается стоянка на газоне на местном уровне. Автовладельцу, при этом, могут выписать штраф за то, что он нарушил правила благоустройства.

Можно ли выгнать со двора чужих водителей. В крупных городах очень часто встречаются случаи, когда на придворной территории автомобили оставляют посторонние люди, которые не проживают в доме. Например, если рядом находится какая-либо организация, ее сотрудники ставят свои машины поблизости — возле домов. В итоге, те автомобилисты, которые проживают в этом дворе, должны выискивать свободное место.

Если на участке нет никакого ограждения и не установлен шлагбаум, легально выгнать чужаков с территории нельзя. Единственным вариантом является оформление придомового участка в долевую собственность. Однако, такой процесс может растянуться на долгое время.

Итог. Не все автомобилисты знают, как правильно парковаться во дворе. Нельзя ставить автомобиль на газон и тротуар, так как это будет мешать передвижению пешеходов. Кроме того, категорически не рекомендуется прогревать двигатель по 10 и более минут — это не только создает шум, но и вредит окружающей среде и людям.