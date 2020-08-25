Все проблемы подержанного Nissan Qashqai 

Qashqai — это не первый, не десятый и даже не сотый кроссовер в истории мирового автопрома. Многие бренды к моменту его выхода уже более 10 лет выпускали автомобили данного сегмента. Однако именно эта машина стала знаковой для автомобильного рынка России.

Она была относительно дешевая — купить ее мог любой массовый покупатель. Кроме того, по надежности она ни в чем не уступала своим соперникам на рынке, которые стоили намного больше. Пару лет назад производитель выпустил новое поколение модели, из-за чего стоимость старой резко опустилась вниз. Есть в автомобиле на вторичном рынке и отрицательные стороны, которые объясняют ее маленькую цену.

Модель была представлена на рынке России в 2 версиях — с передним и полным приводом. Кроме исполнения на 5 мест, клиентам была предложена более длинная модификация на 7 мест — Qashqai+2, которая вышла в 2008 году. Уже через год машина прошла рестайлинг.

Заметим, что многие недовольства владельцев можно смело назвать неоправданными. Некоторые, например, путают кроссовер с внедорожником. Как итог — поломка электромагнитной муфты включения задних колес после долгой пробуксовки в грязи или снегу. А стоит такой элемент не меньше 44 000 рублей. Кроме того, сильно достается вариатору, который совсем не терпит пробуксовку и рваную езду. Еще одно правило для всех автовладельцев — своевременная замена масла для коробки. Если забывать про это, можно влететь на ремонт в 130 000 рублей. Толкающий ремень в вариаторе может прослужить максимум 150 000 км, на рынке стоит 34 000 рублей. Если вовремя не заменить его, он начнет повреждать поверхности конусных шкивов, которые стоят 55 000 рублей. Вместе с ремнем специалисты рекомендуют проводить замену подшипников ведущего и ведомого валов — каждый 7 000 рублей.

Что касается моторной гаммы, в Qashqai можно встретить агрегат на 1.6 литра HR16DE и на 2 литра MR20DE. Они схожи не только по конструкции, но и по характеристикам. Оснащаются долговечной цепью в приводе ГРМ. Но уже на 100 000 км цепь начинает растягиваться. Если водитель не задумается о замене, в один день мотор не заведется. В это же время стоит обращать внимание на заднюю опору мотора, которую стоит заменить после 100 000 км. Другие опоры имеют более долгий ресурс. Владельцы отмечают, что очень часто начинает показывать сбои топливный насос — фильтр-сетка забивается, хотя производитель заявляет, что он рассчитан на весь период службы мотора.

Со временем силовые агрегаты начинают пропускать масло и антифриз через сальники и уплотнители. Здесь применяется обычный герметик, который уже через 5 лет начинает крошиться. Если обнаружилась проблема испарения охлаждающей жидкости, стоит проверить расширительный бачок — он подвержен появлению трещин, его замена обойдется в 4 800 рублей. Еще одной причиной утечки антифриза может быть плохая фиксация уплотнительного кольца термостата. Производитель рекомендует промывать узел дроссельной заслонки каждые 30 000 км. Двигатель на 2 литра требует аккуратной замены свечей зажигания, так как стенки колодца очень тонкие и хрупкие.

На вторичном рынке можно встретить версии с дизельными моторами на 1.5 литра, мощностью 103 л.с., 2 литра — 150 л.с. Уже на пробеге в 100 000 км у них начинают сбоить форсунки впрыска и нейтрализатор.

Что касается подвески, здесь нет никаких серьезных проблем. Если затрагивать отзывы владельцев, можно отметить малый срок службы подшипников стоек, которые стоят по 1 200 рублей, и ступичных подшипников — 9 000 рублей. На самых первых моделях они нуждались в замене уже через 50 000 км. После рестайлинга, который провели в 2009 году, ресурс этих элементов вырос в 2-3 раза. В рулевом управлении есть серьезная неполадка — скрипы уплотнителя. Даже замена не помогает на долгий срок. В тормозной системе часто заклинивает суппорт передних деталей.

Кузов модели имеет хорошую антикоррозийную защиту, однако, ЛКП держится не долго — начинают появляться сколы и трещины. Пластиковые элементы на оптике мутнеют спустя 2-3 года службы. Со временем начинает ходить ручка задней двери, чтобы исправить это, нужно будет отдать 2500-3000 рублей.

Когда производитель учел все отзывы владельцев, он провел рестайлинг в 2009 году. Здесь были исправлены все существенные недочеты и проблемы. Именно поэтому специалисты рекомендуют покупать Qashqai, который выпускался после 2010 года.

Итог. Qashqai — надежный автомобиль, который пользуется спросом на автомобильном рынке. Смена поколения сделала эту модель еще более закаленной и прочной. Поэтому, если есть желание приобрести себе надежный кросс, стоит выбирать автомобили моложе 2010 года выпуска.