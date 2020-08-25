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Зачем многие водители вырезают катализатор и что это дает? 

Car.ru 3 часа назад
Зачем водители вырезают катализатор?
Фото: Car.ru
Чтобы снизить выбросы вредных веществ с выхлопными газами, автопроизводители устанавливают на автомобили специальные катализаторы.
По сути, катализатор — это такой керамический фильтр со специальным напылением, сквозь который проходят выхлопные газы.
Идея в общем-то неплохая. Только вот заменить такой "фильтр" — занятие весьма дорогостоящее. Поэтому, когда приходит время (обычно примерно на 100 000 километрах пробега), российские автолюбители удаляют катализатор.
На его место устанавливается обычный пламегаситель. Со слов автолюбителей, такая замена позволяет немного повысить мощность силового агрегата, улучшить динамику и снизить расход топлива. Про экологию мы скромно умолчим.
К слову, на государственном уровне в России только принимают какие-то новые нормы, применительно к выхлопным газам автомобилей. Далее дело не идет. Никто не контролирует реальное положение дел.
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