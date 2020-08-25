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Корейские машины обогнали российские легковушки 

«Автостат Инфо» 50 минут назад
«Корейцы» обогнали «россиянок»
Фото: Автостат Инфо
Корейские марки лидируют на авторынке РФ и обгоняют по объему продаж и по доле отечественных автопроизводителей.  По данным «Автостат Инфо», в России за первые семь месяцев 2020 года было продано 187 885 корейских машин, что на 20 597 ед. меньше прошлогоднего результата продаж.
Доля корейских автомобилей в объеме всего авторынка РФ составляет 25,4%. В тот же период в стране было продано 164 005 российских машин, что на 36 684 ед. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю российских легковушек пришлось 22% от всех проданных в РФ машин.
Японские автомобили — это третья по численности группа на авторынке РФ. По данным аналитиков «Автостат Инфо», за январь-июль 2020 года было продано 137 519 японских авто, на 22 215 ед. меньше, чем годом ранее. Доля «японок» в объеме всех проданных легковушек составила 18,6%. Продажи немецких автомобилей в РФ снизились на 6678 ед. в указанный период до 99 314 ед., что составило 13,4% от всех автомобильных продаж в стране. Также за январь-июль этого года россияне купили 64 990 автомобилей французских брендов, что на 12 152 ед. меньше, чем годом ранее. Доля таких автомобилей составила 8,8%.
Продажи чешских машин выросли на 2002 ед. до 44 683 ед. авто (доля — 6%), объем реализации китайских автомобилей увеличился на 5993 ед. до 21 289 шт. (доля в объеме всех продаж — 2,9%). В сегменте автомобилей американский брендов был зафиксирован спад на 19 055 ед. до 10 965 шт. Их доля составила почти 1,5%.
С января по июль 2020 года в России было продано 740 829 машин. Это на 13% меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2019 года — 851 913 ед.
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