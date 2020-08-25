Названы самые популярные автомобили на Кавказе

Эксперты проанализировали рынок продаж и поделились результатами — на Северном Кавказе за первые 7 месяцев жители приобрели 22 300 автомобилей. На основе представленных результатов был составлен рейтинг самых популярных авто.

В отчетный периоде дилеры на Северном Кавказе продали 22 300 автомобилей. Если сравнить этот показатель с прошлым годом, можно заметить, что он упал на 18%. На основе результатов специалисты аналитического агентства «Автостат» составили список самых популярных моделей на данном рынке.