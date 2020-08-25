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Самые популярные автомобили на Северном Кавказе за 7 месяцев 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы самые популярные автомобили на Кавказе
Фото: Car.ru
Эксперты проанализировали рынок продаж и поделились результатами — на Северном Кавказе за первые 7 месяцев жители приобрели 22 300 автомобилей. На основе представленных результатов был составлен рейтинг самых популярных авто.
В отчетный периоде дилеры на Северном Кавказе продали 22 300 автомобилей. Если сравнить этот показатель с прошлым годом, можно заметить, что он упал на 18%. На основе результатов специалисты аналитического агентства «Автостат» составили список самых популярных моделей на данном рынке.
Самой популярной моделью стала Lada Granta, которую реализовали в количестве 3 900 экземпляров. На второе место вышла Lada Vesta, с продажами в 3 200 единиц. Тройку лидеров замкнул KIA Rio. За 7 месяцев жители приобрели эту модель в количестве 1 900 экземпляров.
Среди других самых продаваемых автомобилей выделился Toyota Camry с продажами в 1 400 экземпляров, Hyundai Solaris — 1 300, Hyundai Creta — 910, Lada 4x4 — 722, VW Polo — 717, Lada Largus — 589, Toyota RAV4 — 395.
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Бортжурнал , Hyundai , Lada Largus , Lada Granta , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Lada , Toyota , Volkswagen , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota RAV4
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