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В России отправили в ремонт новые Mercedes-Benz 

Motor.ru и ещё 9 3 часа назад
В России отправили в ремонт новые Mercedes-Benz
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz объявила об очередной сервисной акции в России. В ремонт отравили 36 автомобилей C-Class, E-Class, S-Class, GLC и CLS, проданных в 2019 и 2020 годах.
Причиной отзыва стало некорректно выполненное болтовое соединение подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. В сервисных центрах штутгартской марки бесплатно для владельцев проверят болты и при необходимости поправят дефектные соединения.
Хозяев проблемных автомобилей оповестят об отзыве и пригласят в сервис по телефону и электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на официальном сайте Росстандарта, и записаться на обслуживание.
В августе Mercedes-Benz провел в России 12 сервисных акций, которые затронули более четырех тысяч реализованных на отечественном рынке автомобилей. Наиболее масштабным стал отзыв минивэнов Vito, на которых отсутствовала защитная крышка дополнительного аккумулятора под пассажирским сидением. Это могло привести к короткому замыканию и возгоранию.
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Бортжурнал , ДТП , Mercedes-Benz
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