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Российский депутат отремонтировал дорогу куском резины 

Lenta.ru 1 час назад
Депутат отремонтировал дорогу куском резины
Фото: телеграм-канал «Mash»
Липецкий депутат Станислав Полосин отремонтировал дорогу в рамках предвыборной кампании. Однако вместо асфальта местные жители нашли на ней куски резины, похожие на покрытие с детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Депутат опубликовал фото работ рядом с домом №27 по улице Папина. Горожане обвинили Полосина во лжи, утверждая, что таким образом он стремится завоевать внимание избирателей. Сам депутат назвал это провокацией и сослался на козни конкурентов.

«Мы к этому дому близко даже не подходили, мы работали абсолютно в другом доме. Внимательно если ролик посмотреть, на фоне, где мы укладываем асфальт, дом панельный, а ребята делают запись, где дом кирпичный. Где-то они там налепили эту резину и выкладывают теперь везде. А где мы делали — это асфальт, он есть. Видео посмотрите, там на заднем плане товарищ конкурент», — объяснил российский депутат в беседе с «Подъемом».

Ранее в Минтрансе назвали регионы России с самым низким процентом укладки асфальта на дорогах. Ими стали Республика Крым, Магаданская область, Камчатский и Забайкальский края. Укладка дорожного покрытия здесь составляет менее 20 процентов.
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Бортжурнал , Минтранс РФ
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