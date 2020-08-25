Депутат отремонтировал дорогу куском резины

Липецкий депутат Станислав Полосин отремонтировал дорогу в рамках предвыборной кампании. Однако вместо асфальта местные жители нашли на ней куски резины, похожие на покрытие с детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Депутат опубликовал фото работ рядом с домом №27 по улице Папина. Горожане обвинили Полосина во лжи, утверждая, что таким образом он стремится завоевать внимание избирателей. Сам депутат назвал это провокацией и сослался на козни конкурентов.

«Мы к этому дому близко даже не подходили, мы работали абсолютно в другом доме. Внимательно если ролик посмотреть, на фоне, где мы укладываем асфальт, дом панельный, а ребята делают запись, где дом кирпичный. Где-то они там налепили эту резину и выкладывают теперь везде. А где мы делали — это асфальт, он есть. Видео посмотрите, там на заднем плане товарищ конкурент», — объяснил российский депутат в беседе с «Подъемом».