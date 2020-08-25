Как правильно менять свечи зажигания

Замена свечей зажигания - процедура, с которой сталкивается каждый водитель. Деталь имеет очень маленький ресурс, ведь она нуждается в замене уже через 10 000 км. Все мы знакомы с этой процедурой, однако, многие делают это неправильно. Эксперты утверждают, что менять свечи нужно вместе с маслом. Разберемся, почему.

Многолетняя практика и большой опыт водителей сумели доказать, что одновременная замена свечей зажигания и масла обеспечит хорошую искру детали. Чтобы определить, что элемент подлежит замене, нужно осмотреть его - в случае непригодности на поверхности будет копоть, ну и плюсом идет то, что двигатель троит. Масло и свечи - это два главных расходника, от которых зависит работа силовой установки и качество функционирования других элементов.

Принцип работы свечей зажигания. Данные элементы нужны для создания хорошей искры, при помощи которой поток огня идет в топливовоздушную массу в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Слабая искра может привести к тому, что ухудшатся условия работы сразу нескольких механизмов. Кроме того, бензин будет расходоваться не полностью, что приводит к потере мощности мотора.

Сегодня на авторынке можно найти сразу несколько видов свечей зажигания. Элементы из металла могут работать до 14 000 км, из иридия - до 25 000 км. Второй вариант выполнен из более качественных материалов, которые отличаются длительным сроком эксплуатации. Производитель указывает срок службы свечей после экспериментального тестирования. Однако, указанные данные не всегда совпадают с показателями в реальной жизни. Опытный водитель всегда чувствует, в каком состоянии находятся элементы в автомобиле и своевременно проводит их ремонт или замену.

Когда нужно менять свечи. Классические свечи из металла становятся непригодными уже на пробеге в 15 000 км. Начинается угасание функций детали - она утрачивает свои свойства, дает слабую искру, которая с большим трудом зажигает мотор. На самом элементе образуется копоть, а между центральным и боковыми цилиндрами увеличивается промежуток. Когда свечи полностью выходят из строя, ломается и катушка зажигания, поэтому специалисты рекомендуют менять эту деталь не на 15 000 км, а на 10 000 км.

Неисправности. В холодное время года слабая свеча может слишком быстро расходовать мощность аккумуляторной батареи. При низкой температуре АКБ начинает использовать большой поток заряженных электронов, а слабая свеча, при этом, требует мощность, которую отдает батарея. Неисправные свечи чаще всего провоцируют поломку двигателя.