Названы самые популярные автоподставы 

Портал Autonews назвал пять популярных схем, которыми пользуются мошенники на дорогах.

Одним из самых известных приемов является так называемая "история о задетом зеркале". Согласно "сценарию", автомобилист сначала слышит удар по кузову, а затем его догоняет другое транспортное средство с разбитым зеркалом. Человек за рулем утверждает, что жертва "ударила" его, и показывает следы краски, похожие по цвету на якобы поврежденный автомобиль. Чаще всего, уточняет издание, мошенник просит решить конфликт на месте без участия сотрудников ГИБДД , так как он, к примеру, торопится, а инцидент незначительный. Таким образом злоумышленник побуждает жертву заплатить за ремонт и разъехаться без претензий. Эксперты советуют настоять на официальном оформлении ДТП, так как зачастую оказывается, что водитель не задевал зеркало другого автомобиля, а краска на его машине — быстро оставленные следы мела.

Другой популярный способ нажиться на водителе — инсценировка аварии со сбитым пешеходом. Мошенники бросаются под колеса близ тротуара или пешеходного перехода и запугивают жертву наказанием по закону в случае вызова сотрудников ГИБДД. В данном случае важно настоять на звонке в полицию и скорую, так как, скорее всего, преступники предпочтут скрыться.

Излюбленным местом аферистов эксперты называют парковки торговых центров. Чаще всего автомобиль мошенников приезжает уже "битый", его подгоняют к припаркованному транспортному средству жертвы, а позже владельцы признают себя виновными и предлагают разъехаться. Автоюристы напоминают, что целью провокации является вымогательство денег, так как в этом случае на жертву можно пожаловаться за то, что она покинула место ДТП, а позже шантажировать ее. Попавшим в такую ситуацию советуют найти свидетелей, узнать о наличии камер на парковке, снимать происходящее на камеру телефона и не соглашаться покидать место без оформления аварии.

Кроме того, водителей предупредили об "охотниках за нарушителями". Аферисты выслеживают жертву с уже подготовленным испорченным дорогим имуществом в багажнике, например, антиквариатом. Они провоцируют аварию на местах, где автомобилисты часто нарушают — например, объезжают по обочине или пресекают разделительную полосу. Попавшему в ДТП водителю предъявляют разбитое имущество и грозят судом, так как виновным так или иначе признают того, кто нарушил правила. В таких случаях юристы рекомендуют соглашаться на суд, дав понять, что причины повреждения имущества установит экспертиза.

Относительно новым способом вымогательства является блокировка колес или двери с оставленным рядом номером телефона. Преступники просят небольшую сумму за снятие замка. Такие мошенники, как сообщается, работают на количество, поэтому лучший способ борьбы с ними — не расставаться с парой тысяч рублей, а заблаговременно установить на автомобиль видеорегистратор, а также оставлять транспортное средство в гараже или на охраняемой парковке.