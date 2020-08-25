Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные автоподставы 

РИА Новости 1 час назад
Названы самые популярные автоподставы
Фото: РИА Новости
Портал Autonews назвал пять популярных схем, которыми пользуются мошенники на дорогах.
Одним из самых известных приемов является так называемая "история о задетом зеркале". Согласно "сценарию", автомобилист сначала слышит удар по кузову, а затем его догоняет другое транспортное средство с разбитым зеркалом. Человек за рулем утверждает, что жертва "ударила" его, и показывает следы краски, похожие по цвету на якобы поврежденный автомобиль. Чаще всего, уточняет издание, мошенник просит решить конфликт на месте без участия сотрудников ГИБДД, так как он, к примеру, торопится, а инцидент незначительный. Таким образом злоумышленник побуждает жертву заплатить за ремонт и разъехаться без претензий. Эксперты советуют настоять на официальном оформлении ДТП, так как зачастую оказывается, что водитель не задевал зеркало другого автомобиля, а краска на его машине — быстро оставленные следы мела.
Другой популярный способ нажиться на водителе — инсценировка аварии со сбитым пешеходом. Мошенники бросаются под колеса близ тротуара или пешеходного перехода и запугивают жертву наказанием по закону в случае вызова сотрудников ГИБДД. В данном случае важно настоять на звонке в полицию и скорую, так как, скорее всего, преступники предпочтут скрыться.
Излюбленным местом аферистов эксперты называют парковки торговых центров. Чаще всего автомобиль мошенников приезжает уже "битый", его подгоняют к припаркованному транспортному средству жертвы, а позже владельцы признают себя виновными и предлагают разъехаться. Автоюристы напоминают, что целью провокации является вымогательство денег, так как в этом случае на жертву можно пожаловаться за то, что она покинула место ДТП, а позже шантажировать ее. Попавшим в такую ситуацию советуют найти свидетелей, узнать о наличии камер на парковке, снимать происходящее на камеру телефона и не соглашаться покидать место без оформления аварии.
Кроме того, водителей предупредили об "охотниках за нарушителями". Аферисты выслеживают жертву с уже подготовленным испорченным дорогим имуществом в багажнике, например, антиквариатом. Они провоцируют аварию на местах, где автомобилисты часто нарушают — например, объезжают по обочине или пресекают разделительную полосу. Попавшему в ДТП водителю предъявляют разбитое имущество и грозят судом, так как виновным так или иначе признают того, кто нарушил правила. В таких случаях юристы рекомендуют соглашаться на суд, дав понять, что причины повреждения имущества установит экспертиза.
Относительно новым способом вымогательства является блокировка колес или двери с оставленным рядом номером телефона. Преступники просят небольшую сумму за снятие замка. Такие мошенники, как сообщается, работают на количество, поэтому лучший способ борьбы с ними — не расставаться с парой тысяч рублей, а заблаговременно установить на автомобиль видеорегистратор, а также оставлять транспортное средство в гараже или на охраняемой парковке.
Последние новости
Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам Умершая девочка ожила во время подготовки к похоронам Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители вырезают катализатор?
Зачем водители вырезают катализатор?
Треть россиян решила отказаться от ОСАГО
Треть россиян решила отказаться от ОСАГО
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в…
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в…
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение