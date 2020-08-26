Универсал BMW M3 впервые показали в движении 

Компания BMW опубликовала видео с первым проездом универсала M3 Touring. Несмотря на обилие камуфляжа, уже можно сделать выводы об отличиях новинки от обычного 3-Series в том же кузове: она получила массивную радиаторную решётку, новые бамперы и пару сдвоенных патрубков выпускной системой.

О том, что проекту M3 Touring дан зелёный свет, стало известно только в середине августа. Тогда же баварцы поделились первым тизером модели и заявили, что универсал оснастят шестицилиндровым двигателем семейства M TwinPower Turbo — трёхлитровым, который получит и BMW M3 . Пару агрегату составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач либо шестиступенчатая «механика».

В компании пообещали, что уже в ближайшее время начнутся испытания тестового прототипа на трассе Нюрбургринг, однако до дебюта M3 Touring остаётся как минимум два года.

Тем временем, новый BMW M3 дебютирует уже 23 сентября 2020 года, одновременно с M4. Известно, что M3 и M4 нового поколения позаимствуют двигатель у кроссоверов X3 M и X4 M — их укомплектуют рядной «турбошестёркой» мощностью 480 лошадиных сил в базовой версии и 510 лошадиных сил в модификации Competition.