Hyundai показал первые изображения обновленной Kona

Компания Hyundai показала первые изображения обновленного кроссовера Kona и его спортивной версии N Line. Внешность новинок, как уверяет производитель, развивает язык «Чувственной спортивности» (Sensuous Sportiness), что выражается в более стремительном силуэте. Публичный дебют запланирован на ближайшие недели.

Фото: Hyundai Hyundai

Рестайлинговый Hyundai Kona раздался вширь, получил новый передок с «акульим носом», иные бамперы и светодиодные ходовые огни. Оспортивленный Kona N Line выглядит ещё агрессивнее: кроссовер можно отличить по увеличенным передним воздухозаборникам и крылышкам по краям бампера, а также трем прорезям над решеткой радиатора. По данным корейских журналистов, под капотом Kona N Line будет установлен наддувный 1.6 Smartstream мощностью 217 лошадиных сил. Кроме того, ожидаются изменения в подвеске и настройках усилителя руля, как у Tucson N Line.

В моторной гамме обычной «Коны», возможно, не произойдет никаких перестановок. Нынешний кроссовер в зависимости от рынка оснащается турбомоторами 1.0 Kappa II и 1.6 Gamma II, «атмосферником» 2.0 Nu, а также гибридной силовой установкой на базе безнаддувного 1.6 Кappa II, совмещенного с электромотором на постоянных магнитах (44 силы и 170 Нм) и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Кроме того, есть дизель 1.6 U-Line и вариант на электротяге Kona Electric.