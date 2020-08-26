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Владельцы Hyundai Palisade массово жалуются на запах старых носков в салоне 

Motor.ru 58 минут назад
Почему в салоне роскошного авто пахнет старыми носками?
Фото: Hyundai
На протяжении нескольких месяцев владельцы Hyundai Palisade массово жалуются на неприятный запах в салоне — его описывают как едкую смесь гнилых продуктов и старых носков. В компании знают о проблеме, однако до сих пор не могут установить её источник.
Как сообщает The Drive со ссылкой на представителей Hyundai, автопроизводитель «проводит расследование и ищет решение», после чего дилерам бренда будут даны указания по устранению проблемы. По одной из версий, источником запаха может быть обивка кресел, так как большинство жалоб поступают от владельцев, выбравших отделку салона светлой кожей Nappa.
Hyundai
Портал Cars.com в свою очередь предположил, что источник вони скрывается в спинках сидений или подголовниках. Журналисты провели эксперимент: они демонтировали подголовники и убрали их на несколько дней, однако запах не исчез. Не помогла и глубокая чистка кресел с применением соды, а дезодорант позволил замаскировать вонь лишь ненадолго.
В России Hyundai Palisade пока не продаётся — модель появится у дилеров только к концу осени. С большой долей вероятности кроссовер будет доступен с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом». Основными конкурентами Palisade станут Toyota Highlander (от 3 688 000 рублей) и Honda Pilot (от 3 252 900 рублей).
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Бортжурнал , Hyundai , Toyota Highlander , Toyota , Honda , Honda Pilot
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