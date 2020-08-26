Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нужно стараться чаще заводить машину и не допускать долгого простоя 

Car.ru 3 часа назад
Почему нужно заводить машину почаще
Фото: Car.ru
Термин "подснежник" появился среди автолюбителей благодаря "пейзажам" под окнами домов, когда несколько автомобилей стояли под открытым небом и покрывались снегом.
Теперь такое явление большая редкость. Современные автомобили прекрасно чувствуют себя как в теплое время года, так и зимой. Поэтому ездить можно круглый год.
Но если вы по каким-то причинам решили не использовать автомобиль в холодную пору, знайте, что для него это чревато весьма неприятными моментами.
Оставаясь на улице без движения несколько месяцев, автомобиль начинает сам собой тихо выходить из строя. Покрываются ржавчиной тормозные диски, растрескиваются резиновые уплотнители и различные прокладки. Тормозная жидкость напитывается влагой и приходит в негодность.
Уж если вы решили не ездить на машине зимой, постарайтесь обеспечить своему авто достойную зимовку в теплом гараже.
Видео дня. В Москве мошенники продают талоны на регистрацию машин
Car.ru: последние новости
Британцы признали «Ниву» самым проверенным временем внедорожником Британцы признали «Ниву» самым проверенным временем внедорожником Hyundai выпустит автомобиль без двигателя Hyundai выпустит автомобиль без двигателя Владельцы Hyundai Palisade рассказали о неприятном запахе внутри авто Владельцы Hyundai Palisade рассказали о неприятном запахе внутри авто
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Глюк» приложения Tesla позволяет управлять чужими машинами
«Глюк» приложения Tesla позволяет управлять чужими машинами
«Проверено временем»: британцы оценили российский внедорожник
«Проверено временем»: британцы оценили российский внедорожник
Российский автогигант перешел на шестидневку
Российский автогигант перешел на шестидневку
Почему Москву оставили без троллейбусов?
Почему Москву оставили без троллейбусов?
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение