Почему нужно заводить машину почаще

Термин "подснежник" появился среди автолюбителей благодаря "пейзажам" под окнами домов, когда несколько автомобилей стояли под открытым небом и покрывались снегом.

Теперь такое явление большая редкость. Современные автомобили прекрасно чувствуют себя как в теплое время года, так и зимой. Поэтому ездить можно круглый год.

Но если вы по каким-то причинам решили не использовать автомобиль в холодную пору, знайте, что для него это чревато весьма неприятными моментами.

Оставаясь на улице без движения несколько месяцев, автомобиль начинает сам собой тихо выходить из строя. Покрываются ржавчиной тормозные диски, растрескиваются резиновые уплотнители и различные прокладки. Тормозная жидкость напитывается влагой и приходит в негодность.

Уж если вы решили не ездить на машине зимой, постарайтесь обеспечить своему авто достойную зимовку в теплом гараже.