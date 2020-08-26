Hyundai показал «машину-мыльницу» без мотора 

Южнокорейская компания Hyundai показала тизер автомобиля под названием Soapbox, или «Мыльница». Необычное для марки транспортное средство представляет из себя угловатый миникар, лишенный двигателя.

Soapbox, разработанный в Европейском центре дизайна Hyundai, получил клиновидный силуэт с острыми линиями темно-желтого кузова, выступающие колеса, небольшую колесную базу и низкую посадку. Hyundai в необычной новинке можно узнать по логотипу на боку.

Угловатая выштамповка перекликается с концептуальным электрокаром в ретро-стиле 45 EV, который марка представила год назад, отмечает пресс-служба компании. Его внешность в свою очередь вдохновлена первыми моделями Hyundai, выпущенными в 70-х годах прошлого века.

Hyundai Soapbox не имеет двигателя — как и другие безмоторные миникары, он приводится в движение гравитацией при спуске с горы. На западе такие машины прозвали «мыльницами», так как для их изготовления часто использовали деревянные ящики из-под мыла или яблок, к которым прикрепляли колеса от роликовых коньков.

Ранее Hyundai показал показал первые тизеры кроссовера Kona и его спортивной версии N Line, которые получили новую внешность, подросли в габаритах и готовятся к скорой премьере.