«Проверено временем»: британцы оценили российский внедорожник

Британские автолюбители назвали российскую «Ниву» внедорожником, который проверен временем.

Аналитики из Великобритании вспоминали автомобили для массового производства, которые выпускались еще в прошлом веке. Примечательно, что все они создавались во времена, когда был острый дефицит ресурсов.

Те автомобили, которые признаны «долгожителями», к ним как раз можно отнести отечественную «Ниву», имеют исключительно удачную конструкцию. Из европейских примеров аналитики приводят пример Volkswagen «Жук». Выпускалось авто 65 лет.

Близким конкурентом может стать Morgan 4/4, который выпускается до сих пор и его возраст как раз достиг 65-летия, так что в ближайшее время автомобиль может стать лидером в этом рейтинге.