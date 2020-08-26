«Проверено временем»: британцы оценили российский внедорожник

Британские автолюбители назвали российскую «Ниву» внедорожником, который проверен временем.
Аналитики из Великобритании вспоминали автомобили для массового производства, которые выпускались еще в прошлом веке. Примечательно, что все они создавались во времена, когда был острый дефицит ресурсов.
Те автомобили, которые признаны «долгожителями», к ним как раз можно отнести отечественную «Ниву», имеют исключительно удачную конструкцию. Из европейских примеров аналитики приводят пример Volkswagen «Жук». Выпускалось авто 65 лет.
Близким конкурентом может стать Morgan 4/4, который выпускается до сих пор и его возраст как раз достиг 65-летия, так что в ближайшее время автомобиль может стать лидером в этом рейтинге.
В сравнении с этими автомобилями, отечественная Lada 4x4 просто меркнет, ведь ее создают на протяжении 43 лет. Но британские автомобильные аналитики заявили, что это самый долгоиграющий внедорожник. Хотя российским специалистам показалось странным, что их коллеги не отметили «Буханку», выпущенную гораздо раньше.