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«Глюк» приложения Tesla позволяет управлять чужими машинами 

Motor.ru 1 час назад
«Глюк» приложения Tesla позволяет управлять чужими машинами
Фото: © InsideEVs
Ряд владельцев автомобилей Tesla из разных стран пожаловались на очередной странный сбой в официальном приложении марки: в нем начали появляться чужие электромобили — иногда сразу по несколько штук.
О первом подобном случае стало известно еще в апреле. Тогда житель американского Сиэттла рассказал InsideEVs, что неожиданно увидел в приложении свою Model 3, «затоталенную» еще в ноябре 2019 года. Приложение разрешило пользователю управлять загадочной «Теслой», которая двигалась по одной из дорог Украины.
Некоторое время спустя об аналогичных странностях рассказали еще два владельца Tesla. Первый из них, живущий в Китае, внезапно потерял доступ к своему электрокару через приложение, которое вместо него начало показывать пять чужих машин неизвестных владельцев из Европы. Дистанционный доступ к автомобилям так же был полностью открыт.
О третьем подобном «глюке» рассказал житель Великобритании. В середине марта он купил Model 3 в лизинг, а в конце месяца она вдруг исчезла из приложения на его смартфоне. В Tesla ему сказали, что дело может быть в обычном сбое, который самоустранится в течение нескольких дней. Однако этого не произошло.
Позже оказалось, что Model 3 появилась в приложении другого британца, который работает в той же компании, но в другом офисе. В списке доступных автомобилей она присоединилась к его собственной «Тесле».
Американская компания пока не давала комментариев по поводу сбоя. Возможно, он связан с серверами Tesla и ошибочной передачей данных между ними.
Это не первый сбой приложения Tesla, доставивший неприятности владельцам американских электрокаров. Год назад пользователи жаловались на ошибку, из-за которой Tesla блокирует двери и не пускает никого внутрь.
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Бортжурнал , Tesla
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