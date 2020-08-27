Продажа самого быстрого лимузина началась в Австралии

На австралийском рынке стартовали продажи самого быстрого автомобиля, в кузове лимузин, получившего название Ferrari 360 Modena.

Автомобиль вмещает в себя восемь человек, включая водителя и переднего пассажира. Для разгона до 100 километров в час лимузину требуется 6,2-секунды. Предельная скорость машины 270 километров в час.

Для отделки салона использован дорогостоящий материал, добавляющий ценности этой модели. Кроме того, установлена продвинутая мультимедийная система, имеющая несколько сенсорных экранов. Благодаря ей водитель может пользоваться всеми функциями помощи водителю, которые сделают эксплуатацию машины комфортной и приятной.

Стоимость лимузина составляет 350 тысяч долларов. В российском эквиваленте автомобиль обойдется покупателям в 25 миллионов рублей. Владелец отмечает, что машина находится в хорошем техническом и косметическом состоянии, поэтому не требует вложений и может эксплуатироваться как в городе, так и за его пределами.