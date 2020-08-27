Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажа самого быстрого лимузина в мире началась в Австралии 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Продажа самого быстрого лимузина началась в Австралии
Фото: car.ru
На австралийском рынке стартовали продажи самого быстрого автомобиля, в кузове лимузин, получившего название Ferrari 360 Modena.
Автомобиль вмещает в себя восемь человек, включая водителя и переднего пассажира. Для разгона до 100 километров в час лимузину требуется 6,2-секунды. Предельная скорость машины 270 километров в час.
Для отделки салона использован дорогостоящий материал, добавляющий ценности этой модели. Кроме того, установлена продвинутая мультимедийная система, имеющая несколько сенсорных экранов. Благодаря ей водитель может пользоваться всеми функциями помощи водителю, которые сделают эксплуатацию машины комфортной и приятной.
Стоимость лимузина составляет 350 тысяч долларов. В российском эквиваленте автомобиль обойдется покупателям в 25 миллионов рублей. Владелец отмечает, что машина находится в хорошем техническом и косметическом состоянии, поэтому не требует вложений и может эксплуатироваться как в городе, так и за его пределами.
Видео дня. В Москве мошенники продают талоны на регистрацию машин
Car.ru: последние новости
Новые Subaru BRZ и Toyota 86 станут лучше Новые Subaru BRZ и Toyota 86 станут лучше Британцы признали «Ниву» самым проверенным временем внедорожником Британцы признали «Ниву» самым проверенным временем внедорожником В приложении Tesla появились сбои, при помощи которых можно управлять чужими автомобилями В приложении Tesla появились сбои, при помощи которых можно управлять чужими автомобилями
Комментарии
Бортжурнал , Ferrari , Ferrari 360
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители вырезают катализатор?
Зачем водители вырезают катализатор?
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Toyota представила новый бюджетный кроссовер
Toyota представила новый бюджетный кроссовер
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в…
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в…
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение