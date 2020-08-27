Новые Subaru BRZ и Toyota 86 станут лучше 

Производители двух японских автомобильных концерна Subaru Toyota готовятся представить две обновленные модели BRZ и 86.

В настоящее время оба автомобиля проходят необходимые тестовые испытания. Несмотря на плотный камуфляж можно сказать о том, что у машин изменился задний бампер, появилась иная решетка радиатора, увеличился дорожный просвет и обновилась головная оптика.

Под капотом будет установлен доработанный 2,4-литровый силовой агрегат, мощность которого 217 лошадиных сил. В паре с ним будет работать автоматизированная коробка передач. Что касается механической трансмиссии, то обе модели ее лишаться. Разработчики уверены в том, что выпускать новинки с "механикой" бессмысленно из-за низкого спроса потенциальных покупателей.

Презентация машин состоится сразу после завершения тестовых испытаний, которые на сегодняшний день проходят в полноценном режиме, без возникновения каких-либо неприятных нюансов. Серийное производство автомобилей стартует в 2021 году. Стоимость новинок озвучат после их появления у официальных дилеров.