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Новые Subaru BRZ и Toyota 86 станут лучше 

Car.ru 2 часа назад
Новые Subaru BRZ и Toyota 86 станут лучше
Фото: car.ru
Производители двух японских автомобильных концерна Subaru и Toyota готовятся представить две обновленные модели BRZ и 86.
В настоящее время оба автомобиля проходят необходимые тестовые испытания. Несмотря на плотный камуфляж можно сказать о том, что у машин изменился задний бампер, появилась иная решетка радиатора, увеличился дорожный просвет и обновилась головная оптика.
Под капотом будет установлен доработанный 2,4-литровый силовой агрегат, мощность которого 217 лошадиных сил. В паре с ним будет работать автоматизированная коробка передач. Что касается механической трансмиссии, то обе модели ее лишаться. Разработчики уверены в том, что выпускать новинки с "механикой" бессмысленно из-за низкого спроса потенциальных покупателей.
Презентация машин состоится сразу после завершения тестовых испытаний, которые на сегодняшний день проходят в полноценном режиме, без возникновения каких-либо неприятных нюансов. Серийное производство автомобилей стартует в 2021 году. Стоимость новинок озвучат после их появления у официальных дилеров.
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Бортжурнал , Subaru , Subaru BRZ , Toyota
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