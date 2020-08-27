Что не показали публике из-за отмены Московского автосалона

Какие автомобильные новинки были бы продемонстрированы на отмененном ММАС-2020.

Аналитики рассказали об автомобилях, которые могли бы представлены в рамках «Московского автосалона». Мероприятие не состоится из-за ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Самая желанная новинка — премиальный российский внедорожник Aurus Komendant. Известно, что премьера авто не состоялась бы в любом случае, так как первая предсерийная версия будет выпущена осенью 2021 года.

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Еще один российский автомобиль, который могли бы показать в рамках ММАС-2020 — Lada Vesta . Премьеру новой версии флагмана так же решили перенести на следующий год.

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Решили не повторять этот сценарий представители южнокорейского бренда Kia , которые в ближайшее время покажут новый Rio. Для этого будет организовано специальное мероприятие.

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Одним из самых интересных автомобилей мероприятия мог стать компактный электрокар Zetta, который можно использовать для городского передвижения. Впервые его показали еще 2 года назад, но на ММАС-2020 могла состояться премьера предсерийной версии.