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Что не показали из-за отмены ММАС-2020 

Car.ru 5 часов назад
Что не показали публике из-за отмены Московского автосалона
Фото: Car.ru
Какие автомобильные новинки были бы продемонстрированы на отмененном ММАС-2020.
Аналитики рассказали об автомобилях, которые могли бы представлены в рамках «Московского автосалона». Мероприятие не состоится из-за ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Самая желанная новинка — премиальный российский внедорожник Aurus Komendant. Известно, что премьера авто не состоялась бы в любом случае, так как первая предсерийная версия будет выпущена осенью 2021 года.
Car.ru
Еще один российский автомобиль, который могли бы показать в рамках ММАС-2020 — Lada Vesta. Премьеру новой версии флагмана так же решили перенести на следующий год.
Car.ru
Решили не повторять этот сценарий представители южнокорейского бренда Kia, которые в ближайшее время покажут новый Rio. Для этого будет организовано специальное мероприятие.
Car.ru
Одним из самых интересных автомобилей мероприятия мог стать компактный электрокар Zetta, который можно использовать для городского передвижения. Впервые его показали еще 2 года назад, но на ММАС-2020 могла состояться премьера предсерийной версии.
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Бортжурнал , Kia , Lada Vesta , Lada
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