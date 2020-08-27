Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class 

Компания Mercedes-Benz опубликовала новый и, вероятно, последний тизер S-Class в преддверии премьеры, запланированной на 2 сентября. Штутгартская марка поделилась дизайнерским эскизом, раскрывающим внешность будущего флагмана.

На зарисовке виден купеобразный седан с массивными колесными дисками и оптикой с изогнутыми светодиодными полосками в стиле обновленного E-Class. Среди отличий от поколения W222 — подкорректированная форма решетки радиатора, которая стала более округлой, и иные воздуховоды, лишенные горизонтальных перекладин и отделанные хромом.

Ранее пресс-служба Mercedes-Benz полностью рассекретила интерьер нового S-Class и рассказала о его оснащении. В салоне появятся новые тачпады и сенсорные экраны, благодаря которым количество аналоговых элементов управления уменьшится на 27 штук.

Флагман получит мультимедийную систему MBUX второго поколения, проекционный дисплей и «умную» фоновую подсветку, которая работает совместно с системой мониторинга слепых зон и умеет предупреждать о возможном столкновении.

Базой для седана станет архитектура MRA II (Modular Rear Architecture), рассчитанная на гибридные силовые установки. На старте продаж автомобиль предложат с двумя дизелями, двумя бензиновыми «шестёрками» и V8. Все моторы дополнят 48-вольтовым 22-сильным стартер-генератором EQ Boost.