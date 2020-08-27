Самые необычные истории автомобильных угонов 

Поговорим про угон транспортных средств, точнее поделимся самыми необычными историями.

Понять угонщика — сложно, этим должен заниматься какой-нибудь поведенческий отдел ФБР . Наверняка эти люди, которые обманывают и забирают имущество других, изначально были добрыми мальчуганами в смешных пинетках. Ну а после что-то пошло не так, кто-то подался в эту сферу из-за нехватки денег, а кто-то из-за любви к адреналину и тюремной романтике.

Кстати, у непрофессиональных угонщиков чаще всего изобретательность стоит на цифре 0. Но только не у этого 17-летнего жителя Усть-Лабинска. За одну ночь он поставил рекорд. Сначала угнал один автомобиль, проехал на нём пару кварталов и заглох, вот так неудача. Далее он пересел на другой автомобиль и врезался на нём в первое же препятствие — столб. На третьем авто он и вовсе наткнулся на сотрудников ГИБДД . Всему виной отечественный транспорт, ведь угонял он почему-то "Жигули" шестой модели.

Второй случай произошёл в Америке. Автомобилист решил надуть страховую компанию и закопал свою машину, кстати, это была BMW 7 серии. Транспорт закопали на глубину три с половиной метра, а в страховой заявили, что машину угнали. Рекомендуется не брать такой способ на заметку, ведь авто всё равно нашли. И зачем надо было такое делать с совсем новой машиной, непонятно.

В США, видимо, кто-то очень сильно любил пончики, что решил угнать сразу целый грузовик, наполненный любимым лакомством. Кстати, именно по тем самым пончикам нашли пропажу. Когда угонщик пытался скрыться от полиции, открылась дверь и оттуда стали вываливаться пончики.

Угонщики из Новосибирска мелочиться не любят. Вместе с "Запорожцем" ЗАЗ-698-М они украли и гараж. Только представьте реакцию владельца этого имущества, который однажды вышел и не нашёл ни того, ни другого.

Отправимся в Канаду. Подростки решили пошалить и покататься. Совместить два в одном может только одна забава — угон транспортного средства. Но когда они обнаружили в багажнике авто труп, им явно было не до смеха.

"Выдающееся" похищение авто произошло недавно. Машину украли вместе с 19-летней студенткой, которая находилась за рулём. Девушку из машины вытащили и запихнули в багажник, к счастью, именно там была припрятана тревожная кнопка. Автомобиль нашли, девушка осталась жива и здорова. Знаете, что самое смешное в этой истории? Угонщик сказал, что целью был не автомобиль, а сама девушка. Дело в том, что выходец из Грузии потерял дар речи от красоты девушки и решил действовать. Сейчас наверняка многие вспомнили эпизод из "Кавказской пленницы".

В общем, случаи действительно забавные. И хорошо, если все они закончились хорошо и никто не пострадал. Кстати, в США, если от автомобиля нужно избавиться (такая надобность появляется по абсолютно разным причинам), то транспортное средство отвозят в какой-нибудь криминальный райончик, оставляют ключи и надеются, что до утра машину уже угонят.