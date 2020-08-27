Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan будет красить российские автомобили по-новому 

Motor.ru 2 часа назад
Nissan будет красить российские автомобили по-новому
Фото: Nissan
Компания Nissan объявила о том, что технология окраски автомобилей для российского рынка была усовершенствована: теперь на заводе в Санкт-Петербурге на все машины будет наноситься двухкомпонентный лак. В компании обещают, что нововведение повысит качество лакокресночного покрытия и сделает его более надёжным и износостойким.
Если ранее с конвейера петербургского предприятия сходили автомобили, выкрашенные однокомпонентным лаком, то теперь их будут красить по-новому — двухкомпонентным. Помимо упомянутой надёжности такое покрытие выглядит более гладким, блестящим и дольше сохраняет эффект новизны, а также повышает устойчивость кузова к химическим и механическим воздействиям, в том числе сколам и царапинам.
Во время двухнедельных каникул, которые продлились с 19 июля по 2 августа, на заводе модернизировали производственные мощности для последующего перехода на новую технологию окраски.
Российский завод Nissan также вынужденно простаивал с 29 мая по 30 июня из-за пандемии коронавируса и снижения спроса, перешёл на односменный режим работы и сократил 450 сотрудников. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят модели Qashqai, Murano и X-Trail. Кроссовер Terrano в свою очередь собирают на московском заводе «Рено Россия», там же, где и соплатформенный Renault Duster.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев 2020 года Nissan реализовал в России более 31 тысячи автомобилей, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Бестселлеры бренда на российском рынке — Qashqai, проданный в количестве 12,4 тысячи экземпляров, и X-Trail (10,9 тысячи машин).
Видео дня. Минюст зарегистрировал указание ЦБ, позволяющее назначать индивидуальный тариф ОСАГО
Motor.ru: последние новости
Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class Владельцы Hyundai Palisade массово жалуются на запах старых носков в салоне Владельцы Hyundai Palisade массово жалуются на запах старых носков в салоне В России отправили в ремонт новые Mercedes-Benz В России отправили в ремонт новые Mercedes-Benz
Комментарии 1
Бортжурнал , Nissan , Renault Duster , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители вырезают катализатор?
Зачем водители вырезают катализатор?
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Не ждали? У мирового автопрома новый лидер
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
01:53
Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»
Автоновости
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение