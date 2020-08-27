Nissan будет красить российские автомобили по-новому 

Компания Nissan объявила о том, что технология окраски автомобилей для российского рынка была усовершенствована: теперь на заводе в Санкт-Петербурге на все машины будет наноситься двухкомпонентный лак. В компании обещают, что нововведение повысит качество лакокресночного покрытия и сделает его более надёжным и износостойким.

Если ранее с конвейера петербургского предприятия сходили автомобили, выкрашенные однокомпонентным лаком, то теперь их будут красить по-новому — двухкомпонентным. Помимо упомянутой надёжности такое покрытие выглядит более гладким, блестящим и дольше сохраняет эффект новизны, а также повышает устойчивость кузова к химическим и механическим воздействиям, в том числе сколам и царапинам.

Во время двухнедельных каникул, которые продлились с 19 июля по 2 августа, на заводе модернизировали производственные мощности для последующего перехода на новую технологию окраски.

Российский завод Nissan также вынужденно простаивал с 29 мая по 30 июня из-за пандемии коронавируса и снижения спроса, перешёл на односменный режим работы и сократил 450 сотрудников. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят модели Qashqai, Murano и X-Trail. Кроссовер Terrano в свою очередь собирают на московском заводе « Рено Россия», там же, где и соплатформенный Renault Duster

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев 2020 года Nissan реализовал в России более 31 тысячи автомобилей, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Бестселлеры бренда на российском рынке — Qashqai, проданный в количестве 12,4 тысячи экземпляров, и X-Trail (10,9 тысячи машин).