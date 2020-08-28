Как часто все-таки надо менять масло? 

Казалось бы, уже всё сказано и написано. Открывай сервисную книжку и читай черным по белому, какое масло заливать и как часто его нужно менять. Но споров по-прежнему очень много. Так что давайте поговорим ещё раз.

Растяжимый интервал

Интервал замены масла в современных турбированных моторах по регламенту составляет 15 000 км у большинства марок. Эксперты Авторевю, которых сложно уличить в предвзятости, на примере турбированного VW Tiguan и отечественного синтетического масла Lukoil (обращаю ваше внимание, что речь не о каком-нибудь Shell или Rolf, а об отечественном Лукойле , которое в России принято хаять) подтвердили лабораторными тестами, что современное масло спокойно выхаживает такой срок без потери своих свойств.

В то же время механики в автосервисах и те, кто часто имеет дело с подержанными автомобилями, говорят, что масло желательно менять раз в 7-10 тысяч километров. Это просто сговор, чтобы водители почаще приезжали на сервис, какой-то всеобщий заговор или на самом деле правда?

Тяжелые условия

В действительности никакого заговора нет. Дело в режиме эксплуатации. Периодичность ТО, назначенная производителем — это статистическая усредненная норма. Во многих европейских странах некоторые производители рекомендуют менять масло раз в 20 или даже 30 тысяч километров. Просто есть фактор условий эксплуатации. И о нём говорится в той же сервисной книжке. Посмотрите сами, в «тяжелых условиях эксплуатации» производитель рекомендует менять масло в два раза чаще.

Под тяжёлые условия, к слову, попадают прогревы, плохое качество топлива, низкие температуры эксплуатации, пробки и так далее. В общем, почти любой автомобиль в России эксплуатируется в тяжелых условиях.

Именно поэтому во Франции Ситроен Рено рекомендуют замену масла раз в 30 000 км, а в России раз в 10-15 тысяч. Впрочем, и рекомендуемые масла там зачастую немного другие, как правило с приставкой Long Life.

Как определить «час Х»

Менять современное масло по цвету, как раньше, давно неактуально. Если современная синтетика почернела и пошла кругами — менять его надо было уже давно.

Многие эксперты говорят о том, что логично вообще менять масло не по одометру, а по счетчику моточасов, благо сейчас в его установке нет никакой сложности. Именно так, например, рассчитывается интервал между ТО на BMW . Компьютер анализирует манеру вождения, количество времени, которое отработал двигатель, и для каждого водителя интервал замены масла получается свой.

Согласитесь, при езде по трассе и при стоянии в пробках при одном и том же пробеге состояние масла и его ресурс будут разными. Точно так же отличаются условия эксплуатации машин на юге Франции и на севере России. Качество топлива тоже разное. Особенно это касается дизеля.

В среднем (обращаю внимание, что опять без слов «в среднем» не обойтись) любое современное масло отходит 300 моточасов. Для тех, кто толкается в пробках, это означает замену через 7000 км, а для тех, кто ездит по трассам — 15 000 км.