Как сохранить АКБ во время долгой стоянки?

После снятие ограничений, которые были введены в период самоизоляции, многие автолюбители столкнулись с проблемой. Их автомобиль наотрез отказывался заводиться. Причиной тому — разряженный аккумулятор. Как не допустить разрядки аккумулятора в период длительной стоянки? Давайте разбираться.

Когда автомобиль эксплуатируется регулярно, штатный генератор заряжает АКБ. Особенно, если поездки совершаются на большие расстояния.

Поэтому периодического запуска двигателя будет недостаточно, чтобы поддерживать заряд в аккумуляторе.

Если стартерный аккумулятор длительное время не эксплуатируется, то следует контролировать его заряд хотя бы один раз в месяц. Вероятнее всего, что АКБ придется подзарядить. Производите заряд малым током (до 1А), чтобы избежать осыпания активной массы свинцовых пластин.

В идеале, аккумулятор нужно снимать с автомобиля. Но сегодня существуют уже зарядные устройства, позволяющие производить заряд АКБ прямо на штатном месте.

А вы контролируете состояние аккумулятора в вашей машине? Поделитесь своими аргументами в комментариях.