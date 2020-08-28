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Что делать чтобы АКБ не разрядился во время долгой стоянки? 

Car.ru 1 час назад
Как сохранить АКБ во время долгой стоянки?
Фото: Car.ru
После снятие ограничений, которые были введены в период самоизоляции, многие автолюбители столкнулись с проблемой. Их автомобиль наотрез отказывался заводиться. Причиной тому — разряженный аккумулятор. Как не допустить разрядки аккумулятора в период длительной стоянки? Давайте разбираться.
Когда автомобиль эксплуатируется регулярно, штатный генератор заряжает АКБ. Особенно, если поездки совершаются на большие расстояния.
Поэтому периодического запуска двигателя будет недостаточно, чтобы поддерживать заряд в аккумуляторе.
Если стартерный аккумулятор длительное время не эксплуатируется, то следует контролировать его заряд хотя бы один раз в месяц. Вероятнее всего, что АКБ придется подзарядить. Производите заряд малым током (до 1А), чтобы избежать осыпания активной массы свинцовых пластин.
В идеале, аккумулятор нужно снимать с автомобиля. Но сегодня существуют уже зарядные устройства, позволяющие производить заряд АКБ прямо на штатном месте.
А вы контролируете состояние аккумулятора в вашей машине? Поделитесь своими аргументами в комментариях.
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