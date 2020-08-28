Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

Компания Mercedes-Benz объявила об очередном отзыве автомобилей, проданных на российском рынке: за последний месяц количество согласованных Росстандартом программ перевалило за десяток. На этот раз ремонт потребовался 329 экземплярам A-Class 2018-2020 годов из-за возможной некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера.

В рамках кампании на указанных автомобилях откорректируют установку дренажного шланга. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта по списку VIN-номеров. Как и всегда в таких случаях, ремонт будет выполнен бесплатно для владельца — все расходы берёт на себя автопроизводитель.

С начала августа Mercedes-Benz успел отозвать в России девять V-Class и Vito 2019 года из-за проблем со сдвижной дверью и аналогичное количество экземпляров этих же моделей из-за возможного отслоения обивки от крепежных стоек. Следом под отзыв попали 1 246 экземпляров Vito 2014-2018 годов, а затем партия из 45 Vito, проданная в марте 2019 года.

Следующая волна отзывов затронула 1 062 пикапа X-Class, в руководстве по эксплуатации которых обнаружили ошибку. Ещё один V-Class отправили в сервис из-за подголовников задних сидений со стойками от других моделей, и один X-Class — из-за неактивированной по ошибке системы SCR (Selective Catalytic Reduction).