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Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России. На этот раз A-Class 

Motor.ru 1 час назад
Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz объявила об очередном отзыве автомобилей, проданных на российском рынке: за последний месяц количество согласованных Росстандартом программ перевалило за десяток. На этот раз ремонт потребовался 329 экземплярам A-Class 2018-2020 годов из-за возможной некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера.
В рамках кампании на указанных автомобилях откорректируют установку дренажного шланга. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта по списку VIN-номеров. Как и всегда в таких случаях, ремонт будет выполнен бесплатно для владельца — все расходы берёт на себя автопроизводитель.
С начала августа Mercedes-Benz успел отозвать в России девять V-Class и Vito 2019 года из-за проблем со сдвижной дверью и аналогичное количество экземпляров этих же моделей из-за возможного отслоения обивки от крепежных стоек. Следом под отзыв попали 1 246 экземпляров Vito 2014-2018 годов, а затем партия из 45 Vito, проданная в марте 2019 года.
Следующая волна отзывов затронула 1 062 пикапа X-Class, в руководстве по эксплуатации которых обнаружили ошибку. Ещё один V-Class отправили в сервис из-за подголовников задних сидений со стойками от других моделей, и один X-Class — из-за неактивированной по ошибке системы SCR (Selective Catalytic Reduction).
На этом компания не остановилась и уведомила владельцев 706 X-Class о необходимости посетить сервисные центры в связи с тем, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие. За этим последовал отзыв 15 Mercedes-Benz Sprinter 2019 года, у которых электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, могут быть зажаты и повреждены. Напоследок немецкая компания согласовала программу по отзыву 36 автомобилей C-, E-, S-Класса, GLC и CLS 2019-2020 годов из-за проблемы с маслопроводом турбокомпрессора.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz
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