Седана не будет: насколько крут новый Volkswagen Polo

Volkswagen Polo теперь будет выходить в продажу в кузове лифтбек, а стоимость новинки теперь будет составлять почти 800 тысяч рублей в пересчете. Топовая же комплектация добавит к цене чуть более 11 тысяч рублей.

Пока сложно предсказать, насколько популярным окажется уже знакомый автомобиль в новом кузове, ведь автомобилисты, как известно, бывают достаточно консервативными. Уже в базовой версии машина теперь обзаведется светодиодной оптикой, мультимедиа с функцией App-Connect, рефлекторными фарами.

Вместо противотуманок инженеры теперь добавили декор, а сами фары расположили вместе с блоками головного света. Даже в топовой версии не будет камер заднего вида, но все же их можно будет получить вместе с пакетом улучшений, стоимостью чуть более 20 тысяч рублей. Лифтбек станет соплатформенников моделей Skoda , с уже известной PQ25 сняли конструкцию, а вот от новой MQB позаимствовали электронику.

Дорожный просвет увеличили на 7 мм, габариты выросли вместе с ним. Volkswagen Polo порадует поклонников обновленным дизайном, добавятся и 16-дюймовые литые диски. Под капотом ожидается бензиновый агрегат на 1,6 литра, мощностью 90 л.с., а в паре предложат механическую коробку на 5 ступеней.