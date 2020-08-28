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Седана не будет: разбираемся, насколько крут новый Volkswagen Polo 

Car.ru 5 часов назад
Седана не будет: насколько крут новый Volkswagen Polo
Фото: Car.ru
Volkswagen Polo теперь будет выходить в продажу в кузове лифтбек, а стоимость новинки теперь будет составлять почти 800 тысяч рублей в пересчете. Топовая же комплектация добавит к цене чуть более 11 тысяч рублей.
Пока сложно предсказать, насколько популярным окажется уже знакомый автомобиль в новом кузове, ведь автомобилисты, как известно, бывают достаточно консервативными. Уже в базовой версии машина теперь обзаведется светодиодной оптикой, мультимедиа с функцией App-Connect, рефлекторными фарами.
Вместо противотуманок инженеры теперь добавили декор, а сами фары расположили вместе с блоками головного света. Даже в топовой версии не будет камер заднего вида, но все же их можно будет получить вместе с пакетом улучшений, стоимостью чуть более 20 тысяч рублей. Лифтбек станет соплатформенников моделей Skoda, с уже известной PQ25 сняли конструкцию, а вот от новой MQB позаимствовали электронику.
Дорожный просвет увеличили на 7 мм, габариты выросли вместе с ним. Volkswagen Polo порадует поклонников обновленным дизайном, добавятся и 16-дюймовые литые диски. Под капотом ожидается бензиновый агрегат на 1,6 литра, мощностью 90 л.с., а в паре предложат механическую коробку на 5 ступеней.
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Бортжурнал , Volkswagen Polo , Volkswagen , Skoda
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