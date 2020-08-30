Когда ГИБДД может отказать в регистрации машины 

При покупке подержанного автомобиля финальным этапом становится его регистрация в ГИБДД . Эксперты перечислили ситуации, при которых номер на транспортное средство получить не удастся.

Прежде, чем обращаться в службу, автомобилист должен подготовить необходимый пакет документов, иначе процедуру регистрации пройти не получится. К таковым относится ПТС, паспорт, заявление, квитанция об оплате пошлины, страховка и документ, свидетельствующий о покупке авто.

Поводом в отказе могут стать элементарные ошибки в договоре купли-продажи, отсутствие подписи продавца или небрежно заполненные документы. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, когда, к примеру, продавец уезжает за границу, документы специалисты советуют проверять еще в процессе оформления сделки.

Кроме того, стоит, конечно же, проверить и само транспортное средство. За хозяином не должны числиться неоплаченные штрафы, кредиты, а все сведения о техническом состоянии авто должны быть отражены в документах. О состоянии авто легко узнать в базе VIN-номеров, напомнили эксперты.

Если автомобиль долго находился в эксплуатации, важно проверить, чтобы были легко различаемы цифры, чтобы их смог распознать сотрудник ГИБДД.