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Когда ГИБДД может отказать в регистрации машины 

Car.ru 5 часов назад
Когда ГИБДД может отказать в регистрации машины
Фото: Car.ru
При покупке подержанного автомобиля финальным этапом становится его регистрация в ГИБДД. Эксперты перечислили ситуации, при которых номер на транспортное средство получить не удастся.
Прежде, чем обращаться в службу, автомобилист должен подготовить необходимый пакет документов, иначе процедуру регистрации пройти не получится. К таковым относится ПТС, паспорт, заявление, квитанция об оплате пошлины, страховка и документ, свидетельствующий о покупке авто.
Поводом в отказе могут стать элементарные ошибки в договоре купли-продажи, отсутствие подписи продавца или небрежно заполненные документы. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, когда, к примеру, продавец уезжает за границу, документы специалисты советуют проверять еще в процессе оформления сделки.
Кроме того, стоит, конечно же, проверить и само транспортное средство. За хозяином не должны числиться неоплаченные штрафы, кредиты, а все сведения о техническом состоянии авто должны быть отражены в документах. О состоянии авто легко узнать в базе VIN-номеров, напомнили эксперты.
Если автомобиль долго находился в эксплуатации, важно проверить, чтобы были легко различаемы цифры, чтобы их смог распознать сотрудник ГИБДД.
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Бортжурнал , ГИБДД
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