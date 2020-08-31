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Lexus готовит маленький премиальный кроссовер LBX 

Авторамблер и ещё 1 9 часов назад
Lexus готовит маленький премиальный кроссовер LBX
Фото: Авторамблер
Бренд запатентовал названия LBX и Lexus LBX в Европе, в частности на территории Швейцарии и в Израиле. Предположительно, за ним скрывается новый кроссовер, являющийся родственником Toyota Yarus Cross.
Новый патент был зарегистрирован в Старом Свете и в Израиле 5 августа. В США названия, которые зарезервированы за "автомобилями и конструктивными элементами", пока не запатентованы, что может указывать на региональное, а не глобальное позиционирование потенциальной новинки.
Как предполагает интернет-ресурс LexusEnthusiast, обративший внимание на патент, название LBX получит субкомпактный паркетник, построенный на базе Toyota Yaris Cross, который в свою очередь построен на платформе GA-B и в фирменной иерархии расположен строчкой ниже модели C-HR. В случае с Lexus вышестоящим автомобилем будет кроссовер UX.
Не исключено, что серийный паркетник премиального бренда назовут просто BX и оснастят той же гибридной силовой установкой совокупной мощностью 116 л.с., включающей в себя 1,5-литровый трехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,5 л (91 л.с.), 80-сильным электромотором и электромеханическим вариатором. Салон во многом будет повторять интерьер Toyota, но в нем применят заметно более дорогую отделку. Сроки появления новинки пока неизвестны.
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Бортжурнал , Toyota Yaris , Lexus , Toyota
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