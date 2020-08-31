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Опубликованы официальные фото российского электрокара Zetta 

Car.ru 1 час назад
Опубликованы официальные фото российского электрокара Zetta
Фото: Car.ru
Подготовка к старту производства российской «электрички» Zetta заняла времени чуть больше, чем этого хотелось всем автолюбителям и самой компании. Но летом 2020 года СМИ и соцсети порадовали порцией новой информации, что снова укрепило нас в мысли о том, что проект жив. Осталось набраться терпения и подождать.
Пока мы публикуем «свежие» фото Zetta, на которых видны отличия от тизеров и первых, прототипных версий. На фото, предоставленных компанией, видно отсутствие декоративного молдинга на боковых дверях, понятно расположение зарядного разъема и контуры задней двери. Изменился и дизайн колесных дисков.
Car.ru
Ранее журнал «Автоброкер», ссылаясь на Дениса Щуровского, генерального директора ООО «ZETTA», сообщил о возможном старте серийного производства в 2020 году. Сейчас же проект электромобиля находится на стадии опытно-промышленного производства. Собраны первые экземпляры, производится установка и наладка оборудования.
Что касается стоимости базовой версии, а предусмотрено несколько комплектаций, то она будет в районе 550 000 рублей. При таком ценнике российский электрокар составит конкуренцию всем электрокарам, представленным на отечественном рынке.
Подробную информацию о первом серийном электрокаре из России вы можете получить из обновляемой публикации журнала «Автоброкер», в которой собраны данные о платформе, силовых агрегатах (мотор-колесах), емкости батареи, запасе хода. Вся актуальная информация публикуется в сообществах соцсетей Instagram и ВК.
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