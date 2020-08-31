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После включения фар упали обороты. В чем причина? 

Car.ru 6 часов назад
После включения фар упали обороты. В чем причина?
Фото: Car.ru
Ни для кого не секрет, что стандартная процедура подготовки транспортного средства к старту предполагает запуск силовой установки и последующую активацию всех других элементов — обогрев стекол, фары, кондиционер, аудиосистема и т. д. Каждый из них требует определенного количества электроэнергии — кто-то больше, а кто-то меньше.
Фары — один из главных потребителей энергии в машине. Некоторые водители могут столкнуться с ситуацией, когда при запуске двигателя и включения фар понижаются обороты. Рассмотрим, по каким причинам такое может происходить и какие действия предпринять для исправления проблемы.
Что бывает после включения фар? Для того, чтобы установить причину такой неполадки, нужно знать процессы, которые протекают в системе энергопотребления автомобиля. Ознакомимся с каждым этапом отдельно:
  1. Пуск двигателя. Это один из самых тяжелых этапов для автомобиля, а точнее, для аккумуляторной батареи; АКБ отдает очень большое количество накопленной энергии для этого. После успешного запуска мотора, к работе приступает генератор, который подзаряжает аккумулятор;
  2. Включение фар. На данном этапе начинает возрастать нагрузка на бортовую систему машины, включается в работу регулятор напряжения.
Делаем вывод — если после запуска двигателя АКБ не заряжается до нужного показателя, это приводит к тому, что для питания нового элемента приходится притормаживать коленвал. Как раз это и приводит к снижению оборотов.
Какие действия предпринять. Опытные автомобилисты выделяют сразу несколько причин такой неполадки. Например, самой распространенной является плохое состояние аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проводить тщательную диагностику этого элемента, а при необходимости, подзарядить его или провести замену.
Еще одна причина — высокая нагрузка на генератор. Заметим, что каждый из них может принимать на себя определенную нагрузку. Если потребители начинают запрашивать большее количество, можно столкнуться с целым рядом проблем. Особенно такое случается, когда в транспортном средстве установлены дополнительные потребители энергии, которые не предусматривались на заводе. Среди таких можно выделить аудиосистему — сабвуферы, колонки и прочее. Для того, чтобы решить проблему, нужно просто убрать лишнее оборудование.
Третья причина — поломка или износ генератора. Если элемент эксплуатируется уже долгое время, есть вероятность, что у него уже вышли из строя подшипники, щетки и контактные кольца. Это приводит к нестабильной работе агрегата. Возможно, проблему можно решить обычным подтягиванием ремня генератора. Кроме того, автовладельцы среди причин указывают на утечку. Даже если в автомобиле не так много потребителей, можно столкнутся с падением оборотов. Это объясняется наличием утечек. Для устранения нужно проверить электрическую цепь автомобиля и устранить все течи.
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