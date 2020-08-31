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Кто и почему не сможет пройти техосмотр 

Артём Кульша 6 часов назад
Кто и почему не сможет пройти техосмотр
Фото: depositphotos.com
Трещины на лобовом стекле, стуки в рулевой рейке и порезы на шинах — некоторые из неисправностей, при наличии которых автомобиль не пройдет технический осмотр. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Требования к автомобилям, передвигающимся по дорогам общего пользования, как сообщал «Рамблер», закреплены в приложении к Правилам дорожного движения (ПДД) «Перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».
В нем сказано, что техосмотр невозможно пройти, если одна из деталей кузова повреждена настолько, что ее пришлось снять; если на лобовом стекле есть длинные трещины, а в рейке рулевого управления — рулевой люфт, стуки и поскрипывания; если двигатель чадит; если неисправны щетки стеклоочистителей, тормозная система, фары, задние фонари и аварийная сигнализация; если в автомобиле нет аптечки и огнетушителя либо огнетушитель неисправен; если установлены шины не по сезону, если на них есть боковые порезы и грыжи, если на одной оси машины установлены шины разных моделей.
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Бортжурнал
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