Кто и почему не сможет пройти техосмотр 

Трещины на лобовом стекле, стуки в рулевой рейке и порезы на шинах — некоторые из неисправностей, при наличии которых автомобиль не пройдет технический осмотр. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Требования к автомобилям, передвигающимся по дорогам общего пользования, как сообщал «Рамблер», закреплены в приложении к Правилам дорожного движения (ПДД) «Перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».

В нем сказано, что техосмотр невозможно пройти, если одна из деталей кузова повреждена настолько, что ее пришлось снять; если на лобовом стекле есть длинные трещины, а в рейке рулевого управления — рулевой люфт, стуки и поскрипывания; если двигатель чадит; если неисправны щетки стеклоочистителей, тормозная система, фары, задние фонари и аварийная сигнализация; если в автомобиле нет аптечки и огнетушителя либо огнетушитель неисправен; если установлены шины не по сезону, если на них есть боковые порезы и грыжи, если на одной оси машины установлены шины разных моделей.