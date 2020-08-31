Какие пять кнопок в авто нужно нажимать осторожно

Эксперты напомнили автомобилистам, что каждая кнопка в салоне авто отвечает за какую-либо опцию. Некоторые из них стоит нажимать осторожно, отметили специалисты.

Так как рычаги и кнопки в автомобилях отвечают за важные опции, стоит осторожно нажимать их, чтобы случайно не спровоцировать аварию. Так, к примеру, опасно нажимать при движении на скорости электронный ручной тормоз. На отдельных машинах даже есть система безопасности, предотвращающая опасность в подобных ситуациях. Внедрять ее стали достаточно недавно, а потому автомобилистам советуют и самим быть внимательнее на дороге.

Помощник при парковке — еще одна опция, на которую стоит обращать внимание. Она облегчает жизнь водителей, однако в отдельных случаях требуются дополнительные маневры, а потому доверять только электронике в этом случае не стоит.

Кнопка отключения подушки безопасности призвана облегчить езду, если в авто есть дети. Однако многие забывают снова активировать AIRBAG после отключения, а это опасно.

Автоматическое отключение оптических устройств и система круговой стабилизации автомобиля тоже требуют внимания при применении водителем. Если системы не работают, полагаться автомобилист может только на себя.