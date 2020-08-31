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Автомобилистам напомнили, какие пять кнопок нужно нажимать осторожно 

Car.ru 5 часов назад
Какие пять кнопок в авто нужно нажимать осторожно
Фото: Car.ru
Эксперты напомнили автомобилистам, что каждая кнопка в салоне авто отвечает за какую-либо опцию. Некоторые из них стоит нажимать осторожно, отметили специалисты.
Так как рычаги и кнопки в автомобилях отвечают за важные опции, стоит осторожно нажимать их, чтобы случайно не спровоцировать аварию. Так, к примеру, опасно нажимать при движении на скорости электронный ручной тормоз. На отдельных машинах даже есть система безопасности, предотвращающая опасность в подобных ситуациях. Внедрять ее стали достаточно недавно, а потому автомобилистам советуют и самим быть внимательнее на дороге.
Помощник при парковке — еще одна опция, на которую стоит обращать внимание. Она облегчает жизнь водителей, однако в отдельных случаях требуются дополнительные маневры, а потому доверять только электронике в этом случае не стоит.
Кнопка отключения подушки безопасности призвана облегчить езду, если в авто есть дети. Однако многие забывают снова активировать AIRBAG после отключения, а это опасно.
Автоматическое отключение оптических устройств и система круговой стабилизации автомобиля тоже требуют внимания при применении водителем. Если системы не работают, полагаться автомобилист может только на себя.
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Бортжурнал
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