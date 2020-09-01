О каком автомобиле мечтают россияне?

Сотрудники сайта Авито провели необычное исследование и назвали автомобиль мечты для большинства российских водителей.

Для того, чтобы выявить самый желанный автомобиль был проведен опрос среди водителей. Всего в нем приняло участие 10 тысяч автомобилистов. Так, для большинства опрошенных идеальным автомобилем становится кроссовер или внедорожник. За этот ответ проголосовало 47% опрошенных водителей.

В ходе опроса стало известно о том, что для российских автомобилистов важным фактором при покупке становится мощность от 100 до 200 лошадиных сил и автоматизированная коробка передач. Привод большинство назвали передний или полный.

В среднем на автомобиль мечты водители готовы потратить от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от выбранной модели, комплектации и оснащения. Немало водителей отвечая на вопросы заявили о том, что для них крайне важно то, что машины должны быть японского производства, так как это гарантирует их качество, надежность и безопасность.