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Авито назвало автомобиль мечты россиян 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
О каком автомобиле мечтают россияне?
Фото: Car.ru
Сотрудники сайта Авито провели необычное исследование и назвали автомобиль мечты для большинства российских водителей.
Для того, чтобы выявить самый желанный автомобиль был проведен опрос среди водителей. Всего в нем приняло участие 10 тысяч автомобилистов. Так, для большинства опрошенных идеальным автомобилем становится кроссовер или внедорожник. За этот ответ проголосовало 47% опрошенных водителей.
В ходе опроса стало известно о том, что для российских автомобилистов важным фактором при покупке становится мощность от 100 до 200 лошадиных сил и автоматизированная коробка передач. Привод большинство назвали передний или полный.
В среднем на автомобиль мечты водители готовы потратить от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от выбранной модели, комплектации и оснащения. Немало водителей отвечая на вопросы заявили о том, что для них крайне важно то, что машины должны быть японского производства, так как это гарантирует их качество, надежность и безопасность.
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