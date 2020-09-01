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Chery показала свой самый дорогой кроссовер 

Motor.ru 2 часа назад
Chery показала свой самый дорогой кроссовер
Фото: © Chery
Китайская компания Chery поделилась подробностями о новинке — большом кроссовере Tiggo 8 Pro, который будет продаваться параллельно с обычным Tiggo 8, но превзойдет его по габаритам и станет самой дорогой моделью бренда.
Пока автопроизводитель поделился лишь тремя официальными фотографиями новинки, на которых запечатлён экстерьер модели. Как сообщает китайское издание Sina.com.cn, флагманский кроссовер превосходит стандартный Tiggo 8 по габаритам: его длина составляет 4722 миллиметра (+22 миллиметра). От обычного «Тигго» Pro-версия отличается и дизайном — например, иначе оформлена радиаторная решётка (на ней отсутствует горизонтальная хромированная полоса с логотипом), иначе выглядит передняя и задняя оптика. Кроме того, Tiggo 8 Pro получил 19-дюймовые колёсные диски.
На китайском рынке модель появится в средине осени. Там флагманский кроссовер предложат с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, который выдаёт 195 лошадиных сил и работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом» Getrag. Эта же силовая установка доступна и для стандартного Tiggo 8. И, как и в случае с Tiggo 8, новинке положен только передний привод.
Chery Tiggo 8 Pro
Местные цены на Chery Tiggo 8 Pro будут объявлены ближе к запуску модели. Можно предположить, что она окажется несколько дороже топовой версии Tiggo 8 за счёт более продвинутого оборудования и богатого списка доступных опций. В Китае самая дорогая версия Tiggo 8 с тем же 1,6-литровым двигателем стоит 155,9 тысячи юаней (1,68 миллиона рублей по актуальном курсу).
В линейке Chery уже имеется кроссовер с приставкой Pro в названии — это Tiggo 7 Pro. Уже осенью эта модель появится на российском рынке. Для России кроссовер заявлен с безальтернативным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента, который сочетается с вариатором CVT25.
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Бортжурнал , Chery , Chery Tiggo
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