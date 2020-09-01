Объявлены цены на улучшенный Nissan X-Trail для России 

В России стартуют продажи Nissan X-Trail 2020 модельного года: цены на новинку начинаются от 1 749 000 рублей. Кроссовер, доступный в восьми комплектациях, получил дополнительные опции комфорта и новый вариант комбинированной отделки сидений цвета кофе.

Функционал мультимедийной системы, поддерживающей Android Auto или Apple CarPlay, расширится: теперь можно проецировать приложение «Яндекс. Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс. Авто», а управление осуществляется с помощью встроенных голосовых команд или через голосового помощника. Вместе с тем, в комплектациях Nissan X-Trail 2020-го модельного года, в которых головное устройство с предустановленным 4G-модемом работает под управлением системы «Яндекс. Авто» (а именно в исполнениях SE Yandex и LE Yandex), теперь имеется система кругового обзора.

Для «улучшенного» кроссовера в комплектациях SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. А комбинированная отделка кресел с алькантарой кофейного цвета предлагается для исполнения SE Top и всех версий LE (LE, LE Yandex и LE Top).

Силовые установки остались прежними. X-Trail можно приобрести с дизельным мотором объемом 1,6 литра (130 сил) либо бензиновыми объёмом 2.0 и 2.5 литра, которые выдают 144 и 171 лошадиных сил соответственно. Пару агрегатам составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, либо обновлённая бесступенчатая трансмиссия Xtronic CVT, которая в X-Trail перенастроена специально для российского рынка.

В России Nissan представлен моделями Terrano, X-Trail, Qashqai и Murano. Самой популярной из них по итогам семи месяцев 2020 года стал Qashqai, который был продан в количестве 12 438 экземпляров, а X-Trail занимает второе место с результатом 10 940 машин. Всего с января по июль японская компания реализовала в стране 31 060 новых автомобилей, что на 12 процентом меньше, чем за аналогичный период прошлого года.