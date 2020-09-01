Как быстро узнать, какой предохранитель перегорел

Так иногда случается, что штатный прикуриватель перестает работать. Одной из вероятных причин может оказаться выход из строя предохранителя. Но как отыскать именно тот предохранитель, который нам нужен? Давайте разбираться.

Для начала попытайтесь включить приемник. Если он работает только при включенном зажигании, последнее выключаем.

Далее направляемся к блоку предохранителей и снимаем крышку. Если внимательно присмотреться, то у каждого предохранителя можно заметить две металлические точки. Это контакты, к которым крепится плавкая вставка предохранителя.

Чтобы провести проверку, нам понадобится несложный прибор, который можно сделать самому. Для этого берем патрон, лампочку на 12В и два проводника. Вместо щупов можно использовать разогнутые канцелярские скрепки. Провода одним концом подсоединяем к контактам патрона, а другим к импровизированному щупу. Оставляем около 1 см оголенным, остальное обматываем изолентой.

Теперь, когда наш прибор собран, поочередно один конец прислоняем к вставке, а другой к каждому из контактов предохранителя. Если лампа не светится — это сигнализирует о том, что мы проверяем не тот предохранитель. На искомом лампа будет светиться в первой и второй точке (предохранитель исправен), либо только в одной из контактных точек (предохранитель неисправен).