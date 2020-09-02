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Дебютировал Rolls-Roycs Ghost нового поколения 

Авторамблер и ещё 7 5 часов назад
Дебютировал Rolls-Roycs Ghost нового поколения
Фото: Авторамблер
Седан стал заметно крупнее, переехал на алюминиевую платформу, примененную в моделях Phantom и Cullinan, и стал оглушительно тихим.
Прежний "призрак" базировался на шасси BMW 7 серии, но его великолепный преемник создан на алюминиевом шасси, которое ранее получил топовый седан Phantom и огромный кроссовер Cullinan. Автомобиль выглядит динамичнее и при этом стал заметно крупнее. Колесная база не изменилась (3295 мм), но длина выросла на целых 89 мм, до 5546, а вширь седан раздался на 30 мм, до 1978 мм. Снаряженная масса выросла всего на 5 кг, до 2495 кг. Кроме версии со стандартной колесной базой предложат удлиненное исполнение Extended, параметры которого пока не сообщаются.
Седан нового поколения оснащен двигателем от Phantom — V12 объемом 6,75 л с двумя турбонагнетателями, развивающим 571 л.с. и 850 Нм при 1600 об/мин и агрегатированным с восьмиступенчатым "автоматом" ZF, алгоритм работы которого использует данные навигационной системы. Разгон до 100 км/ч укладывается в 4,8 секунды, в то время как модель прошлого поколения была на 0,1 с медленнее. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Но куда важнее то, что Ghost стал первым седаном Rolls-Royce с системой полного привода. Тягу на переднюю ось отбирает многодисковая муфта, как и в случае с Cullinan. В оснащение входит полноуправляемое шасси и пневматическая подвеска Planar Suspension System со стереокамерой, способная превентивно менять характеристики на скоростях до 100 км/ч.
Оформление интерьера Ghost выглядит традиционно для автомобиля марки Rolls-Royce. Впрочем, есть новые интересные особенности — цифровая панель приборов, которой ранее успел обзавестись Phantom, и подсветка передней панели, состоящая из 860 светодиодов. В салоне "призрака" будет очень тихо. Разработчики применили более 100 кг шумоизоляционного материала и даже отполировали каналы вентиляционной системы до состояния зеркала, дабы исключить "звуковое сопровождение" везде, где только возможно.
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Бортжурнал , BMW , Rolls-Royce , BMW 7 серия
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