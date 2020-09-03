Три большие проблемы: во что превращаются автомобили

Возможно, я немного параноик, но мне кажется, что у современных автомобилей в ближайшем будущем будет три больших проблемы. И все они будут связаны с тем, что автомобиль переходит из разряда транспорта и роскоши в разряд бытовой техники. Во многом машины пойдут по пути телефонов и смартфонов.

Ремонтопригодность

Думаю, никто не будет спорить, что современный мир живет в эпоху потребления, перепроизводства и одноразовых вещей. Чем современнее автомобиль, тем более одноразовым он становится. Пластик вместо металла, кожзам вместо натуральной кожи, алюминий вместо стали и чугуна. Во всем этом есть плюсы и экономическая выгода, но глобально мы движемся к тому, к чему сейчас пришли смартфоны.

Если в смартфоне что-то ломается, ремонт обходится почти в ту же сумму, что и новый телефон, или как минимум в половину. Я как-то менял аккумулятор в своем старом iPhone, и с меня взяли столько же, за сколько я мог бы продать его на Авито, или даже больше.

То же самое сейчас происходит с машинами. Откапиталить мотор или коробку становится так дорого, как купить новые мотор и коробку. Или вообще не заморачиваться, и просто продать машину как есть на разбор.

Электронные глюки

С электронными глюками мы уже постоянно сталкиваемся в премиум-классе. То один датчик откажет, то другой. То программное обеспечение дает сбои и следует череда новых прошивок, которые устраняют баг за багом. А учитывая то, что в машине сейчас почти все электронное — от управления двигателем, до приборной панели, — перспектива вырисовывается не очень радужная.

Отличный пример того, что может быть и как не должно быть — Range Rover . Откажет датчик ABS — и у вас может перестать открываться люк, погаснуть приборка и всё, что угодно.

Беда ещё и в том, что отладка электронных багов (программисты со мной согласятся) гораздо более сложная штука, чем поиск механической проблемы. Без специального оборудования не обойтись, а значит, к дяде Васи в гаражи уже не приедешь, и обслуживание будет очень дорогим.

Быстрое устаревание

Ну и последняя глобальная проблема — это быстрое устаревание машины. Причем устаревание не в плане техники и механики, а в плане электронных и вычислительных мощностей.

По части механики и пассивной безопасности машины уже почти не развиваются. Инженеры не придумывают новые подвески, никаких принципиально новых коробок передач и конструкций. Многие машины уже даже не меняют платформы при смене поколений. Всё что делается — это доработка, модернизация и усовершенствование старого.

А вот над чем работа кипит, так это над интеллектуальными электронными системами. Над системами автономного вождения, кибербезопасностью и так далее.

Приведу пример, на котором будет понятно, что я имею в виду. У меня есть смартфон. Ему два (уже два с половиной) года. Он полностью рабочий, даже батарейка у него ещё хорошо держит. Но вот проблема: после каждого обновления он всё больше и больше тупит. Эта проблема знакома многим фанатам яблочной техники. Перед выходом нового айфона выходит тяжелое обновление оси и телефон начинает подтормаживать, быстрее разряжаться. Волей-неволей ты покупаешь новую модель.

Вангую, что с машинами будет примерно то же самое, что сегодня происходит с моим ноутбуком. Мне тут недавно пришло уведомление, что техническая поддержка и обновления для модели заканчиваются, потому что он слишком старый. Я не делаю на нем ничего, кроме того, что печатаю. Почему я теперь должен покупать новый?

И ещё. Я не знаю почему, но ни с того ни с сего у меня начала выскакивать какая-то ошибка при загрузке. Плюс Windows обновляется сам, когда захочет. Не то, чтобы я боялся восстания машин, но меня напрягает, когда техника делает что-то без моего ведома. Я бы не хотел, чтобы моя машина вела себя так же, как ноутбук или смартфон. Однако морального устаревания, скорее всего, не избежать.