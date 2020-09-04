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Почему важно смотреть на номер вызванного такси? 

Car.ru и ещё 3 3 часа назад
Почему важно смотреть на номер вызванного такси?
Фото: Car.ru
Зачастую клиенты такси даже не думают о том, что необходимо проверять государственные номера приехавшего автомобиля с данными в приложении.
Порой на вызов действительно приезжает другой автомобиль, не указанный в такси. Все дело в том, что у таких автомобилистов нет разрешения на осуществление подобного рода деятельности. Номер может отличаться всего на одну цифру или букву.
Опасность заключается в том, что в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий добиться возмещения ущерба практически невозможно, так как никаких соответствующих документов у водителя просто нет и не может быть, в том числе и специальной страховки.
По сути, садиться в такой автомобиль клиенты решаются на свой страх и риск, не понимая того, что доверять нелегальным водителям как минимум небезопасно для собственной жизни и здоровья.
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