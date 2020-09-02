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За российскими дорогами начнут следить летающие беспилотники 

Motor.ru 6 часов назад
За дорогами начнут следить летающие беспилотники
Фото: Motor.ru
Уже в сентябре в воздух над российскими дорогами поднимутся беспилотные летательные аппараты, которые будут наблюдать за дорожной обстановкой. Первые беспилотники появятся в Московской и Тульской областях над трассой М-4 «Дон».
На сайте госкомпании «Автодор» сообщается, что оборудованные камерами аппараты будут мониторить дорогу в течение полугода. Три раза в неделю, в утренние и вечерние часы пик, они будут кружить по заданному маршруту над первой секцией трассы М-4 — с 82-го по 203-й километр. В ходе полета аппараты будут подниматься на высоту до 200 метров.
Motor
На компьютер диспетчера будут поступать не все данные с камер. Программное обеспечение беспилотников, испытанное в 2018 году, умеет самостоятельно распознавать нештатные ситуации и нарушения ПДД — например, движение задним ходом или остановку в неположенном месте.
Motor
Информация о происшествиях будет передаваться в реальном времени с точными координатами сначала диспетчеру, а потом — аварийным комиссарам, дежурящим на платных дорогах.
В августе стало известно, что уже в следующем году наземный беспилотный транспорт могут пустить на «выделенки». Такая мера, по прогнозам Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», оградит автономные машины от конфликтов и аварийных ситуаций.
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