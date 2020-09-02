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Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class 

Motor.ru 1 час назад
Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class
Фото: Mercedes
Компания Mercedes-Benz представила седан S-Class нового поколения (W223). Модель получила полностью новый кузов и интерьер, полноуправляемое шасси и широкий набор электронных систем, которые следят за жестами, взглядом и поворотом головы водителя.
Габаритная длина базовой модели составляет 5179 миллиметров (+54 миллиметра по сравнению с предшественником), ширина — 1954 миллиметра (+55 миллиметров), высота — 1503 миллиметра (+10 миллиметров), а размер колесной базы достигает 3106 миллиметров (+71 миллиметр).
Длиннобазный вариант больше на 76 миллиметров по сравнению с обычным седаном и на 34 миллиметра по сравнению с предшественником — 5255 миллиметров. Размер колесной базы этой версии достигает 3216 миллиметров (+51 миллиметр).
Mercedes
В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с трехмерным отображением информации и вертикальный планшет мультимедийной системы MBUX второго поколения. Она понимает голосовые команды, следит за взглядом, жестами и положением водителя. Например, для открытия панорамной крыши достаточно будет взмахнуть рукой, а при движении назад электроника заметит поворот головы и автоматически опустит солнцезащитную шторку на заднем стекле.
В оснащение седана входит проекционный дисплей с дополненной реальностью, 4D-аудиосистема Burmester с 30 динамиками, фронтальная подушка безопасности для задних пассажиров, гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, «умные» сиденья второго ряда с подогреваемыми подушками подголовников, светодиодные фары, которые могут проецировать на дорогу различную информацию и символы, а также система, позволяющая дистанционного припарковать машину, не находясь в салоне.
Первоначально S-Class будет предлагаться с пятью силовыми установками: двумя бензиновыми и тремя дизельными, выдающими от 286 до 435 сил. Позднее появится восьмицилиндровый агрегат, а в 2021 году — подключаемый гибрид.
В Германии новый S-Class появится в продаже в середине сентября.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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