Вероятно, многие водители и по многу раз сталкивались с такой ситуацией на дороге, когда возле пешеходного перехода собралась группа людей. Но они дорогу не переходят. Стоит ли водителю остановиться или можно продолжать движение? Давайте разбираться.

В правилах водителю рекомендуется уступить дорогу пешеходу. Но если человек не переходит дорогу, значит и уступать в такой ситуации некому. Можно смело продолжать движение.

Некоторые водители, перестраховываясь, подают различные сигналы пешеходам, чтобы те как можно скорее перешли дорогу. Этого делать категорически не стоит.

А вот в том же Израиле водители ведут себя совершенно иначе. Стоит пешеходу приблизиться к "зебре" на расстояние около пяти метров, как машины буквально начинают "вкапываться". И приходится вежливо жестами пояснять, что вы не собираетесь переходить в этом месте дорогу, а намерены продолжить движение прямо.

А вы всегда останавливаетесь перед пешеходным переходом? Поделитесь своими доводами в комментариях.