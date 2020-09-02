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Пешеходы у «зебры» — пропускать или ехать дальше? 

Car.ru 1 час назад
Пешеходы у «зебры» — пропускать или ехать дальше?
Фото: Car.ru
Вероятно, многие водители и по многу раз сталкивались с такой ситуацией на дороге, когда возле пешеходного перехода собралась группа людей. Но они дорогу не переходят. Стоит ли водителю остановиться или можно продолжать движение? Давайте разбираться.
В правилах водителю рекомендуется уступить дорогу пешеходу. Но если человек не переходит дорогу, значит и уступать в такой ситуации некому. Можно смело продолжать движение.
Некоторые водители, перестраховываясь, подают различные сигналы пешеходам, чтобы те как можно скорее перешли дорогу. Этого делать категорически не стоит.
А вот в том же Израиле водители ведут себя совершенно иначе. Стоит пешеходу приблизиться к "зебре" на расстояние около пяти метров, как машины буквально начинают "вкапываться". И приходится вежливо жестами пояснять, что вы не собираетесь переходить в этом месте дорогу, а намерены продолжить движение прямо.
А вы всегда останавливаетесь перед пешеходным переходом? Поделитесь своими доводами в комментариях.
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Бортжурнал
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