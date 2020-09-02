Был пьян: россиянина лишат прав за езду на самокате 

В Татарстане сотрудники ГИБДД эвакуировали электросамокат и намерены лишить его владельца водительских прав за пьяную езду.

Как рассказал владелец самоката изданию «Вечерняя Казань» , инцидент произошел вечером 13 августа.

«Около моего дома, практически у подъезда, ко мне подошли сотрудники ГИБДД, предъявили, что якобы я пьяный управляю транспортным средством, хотя я был трезв!» — заявил мужчина.

По его словам, ему предложили пройти медосвидетельствование, а за самокатом вызвали эвакуатор.

«Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате», — пожаловался владелец транспортного средства.

Он отметил, что теперь ему грозит лишение водительских прав за отказ от медосвидетельствования при управлении электросамокатом.

Мужчина намерен обжаловать протокол, потребовать компенсации морального вреда и возмещения расходов.

В казанском ГИБДД объяснили, что люди на самокатах в настоящее время приравниваются либо к пешеходам, либо к водителям — это зависит от объема двигателя.

Вскоре в ПДД планируется внести поправки, согласно которым самокаты, сегвеи, скейты и ролики будут названы «средствами индивидуальной мобильности». Водителей СИМов обяжут ездить только по велосипедным или велопешеходным дорожкам со скоростью не более 20 км/ч. При отсутствии велодорожек на СИМах можно выехать на тротуар. Если нет тротуара — на обочину, но только лицам старше 14 лет.