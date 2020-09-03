Портал госуслуг будет продавать «красивые» автономера

На портале госуслуг начнут продавать для россиян «красивые» автомобильные номера с 2022 года.

Официальные расценки смогут достигать 6 млн рублей, доходы от продажи будут делить поровну региональные и федеральный бюджет. При покупке машины с уже установленным «красивым» номером новому владельцу придётся также заплатить аукционную цену, — сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что претендент на получение «красивого» номера должен будет выкупить автономер на аукционе. По подсчётам, начальная стоимость номера с одинаковыми буквами и цифрами может достигать шесть миллионов рублей для автомобильных номеров и два миллиона рублей для номера на мотоциклы.

Торги будут идти месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях. Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года, — сообщили в «Коммерсант».