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Портал госуслуг будет продавать россиянам «красивые» автономера 

News.ru 5 часов назад
Портал госуслуг будет продавать «красивые» автономера
Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/GlobalLookPress
На портале госуслуг начнут продавать для россиян «красивые» автомобильные номера с 2022 года.

Официальные расценки смогут достигать 6 млн рублей, доходы от продажи будут делить поровну региональные и федеральный бюджет. При покупке машины с уже установленным «красивым» номером новому владельцу придётся также заплатить аукционную цену, — сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что претендент на получение «красивого» номера должен будет выкупить автономер на аукционе. По подсчётам, начальная стоимость номера с одинаковыми буквами и цифрами может достигать шесть миллионов рублей для автомобильных номеров и два миллиона рублей для номера на мотоциклы.
Торги будут идти месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях. Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года, — сообщили в «Коммерсант».
Как писал NEWS.ru ранее, в ГИБДД решили не выдавать автономера с кодом 666 в Свердловской области. Согласно указу ведомства, в Свердловской области автовладельцы могут получить номера с кодом 666. Однако в ведомстве сообщили, что автономера с кодом 666 вообще отсутствует в планах.
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Бортжурнал , ГИБДД
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